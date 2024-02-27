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سرايا القدس تكشف عن عملية نوعية بصاروخ طائرة F16

2/27/2024 3:12:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس في بيان مساء الثلاثاء : " انه في عملية هندسية معقدة تمكنا من إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح في كمين محكم داخل مبنى تم تفخيخه باستخدام صاروخ طائرة F16 أطلقه العدو تجاه بيوت الآمنين ولم ينفجر عمل مهندسينا على تفعيله وتفجيره بالقوة في محيط مفترق جنوب حي الزيتون" .

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