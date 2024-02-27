سرايا القدس تكشف عن عملية نوعية بصاروخ طائرة F16

سرايا القدس تكشف عن عملية نوعية بصاروخ طائرة F16
التاريخ
2/27/2024 3:12:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس في بيان مساء الثلاثاء : " انه في عملية هندسية معقدة تمكنا من إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح في كمين محكم داخل مبنى تم تفخيخه باستخدام صاروخ طائرة F16 أطلقه العدو تجاه بيوت الآمنين ولم ينفجر عمل مهندسينا على تفعيله وتفجيره بالقوة في محيط مفترق جنوب حي الزيتون" .
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