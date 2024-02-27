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الملك يعزي آل الصمادي

2/27/2024 3:12:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧-٢-٢٠٢٤، واجب العزاء إلى آل الصمادي بوفاة المرحومة زانه مصطفى الصمادي ( ام تيسير ) والدة الوزير الأسبق معالي الدكتور تيسير الصمادي .


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومة وعموم ال الصمادي، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه .

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