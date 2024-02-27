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تطورات الحالة الجوية وطقس يوم الاربعاء

2/27/2024 3:12:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة .

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