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اعلان صادر عن التعليم العالي بشأن طلبات المنح والقروض

2/27/2024 3:12:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت اليوم الثلاثاء مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن آخر موعد لتقديم الإعتراضات الإلكترونية على النقاط المحتسبة، والتي تم إعلانها الأسبوع الماضي للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023- 2024 ، هو تمام الساعة (12) الثانية عشرة من مساء يوم غد الأربعاء الموافق 28-2-2024 حيث لن يتم السماح بتقديم أي إعتراض بعد هذا التاريخ.
وأضافت الوزارة أنه حرصاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصلحة أبنائها الطلبة، فإنه سيتم التمديد فقط لتقديم حالتين إنسانيتين الأولى حالة إصابة الطالب أو رب الأسرة بمرض مزمن ضمن الأمراض المعلنة على موقع مديرية البعثات، والحالة الثانية إصابة الطالب أو رب الأسرة بعجز بنسبة (60%) فأكثر، حيث ستستمر برمجية الإعتراضات الإلكترونية بالسماح للطلبة بالتقديم وتحميل تقرير اللجنة اللوائية وذلك حتى تنتهي المديرية من معالجة جميع الإعتراضات الأخرى وصولاً إلى معالجة الحالات الإنسانية، حيث سيتم إغلاق الرابط مباشرةً.













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