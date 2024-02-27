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كتائب القسام : هذا ما رصدناه مساء الثلاثاء

2/27/2024 3:12:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها رصدوا نقل طائرتي "بلاك هوك" و"يسعور" قتلى ومصابين من جنود الجيش الإسرائيلي إثر المعارك في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
كما قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة البلد بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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