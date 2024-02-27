كتائب القسام : هذا ما رصدناه مساء الثلاثاء

كتائب القسام : هذا ما رصدناه مساء الثلاثاء
التاريخ
2/27/2024 3:12:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها رصدوا نقل طائرتي "بلاك هوك" و"يسعور" قتلى ومصابين من جنود الجيش الإسرائيلي إثر المعارك في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
كما قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة البلد بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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