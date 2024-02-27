توجيه من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) أالوكيل الاخباري - اكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الثلاثاء، وفرة المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية كافة، مشيرة إلى توفرها بـ "كميات ضمن الحدود الآمنة" وأن "سلاسل التوريد تعمل بانتظام".



الناطق باسم الوزارة ينال برماوي تحدث"، عن "استعداد مبكر" لشهر رمضان في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة باتخاذ "الإجراءات اللازمة للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية وما نتج عنها من تداعيات واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب".



وستقوم الوزارة، بحسب البرماوي، بـ "حملات رقابية مكثفة على كافة المحلات التجارية لمتابعة الالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة، وكذلك وفرة السلع، ورصد أي متغيرات تطرأ على الأسعار".