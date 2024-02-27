رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وفداً من كلية الحرب الجوية الأمريكية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وفداً من كلية الحرب الجوية الأمريكية
التاريخ
2/27/2024 3:12:36 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في القيادة العامة وفداً من كلية الحرب الجوية الأمريكية.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
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