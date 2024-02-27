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رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وفداً من كلية الحرب الجوية الأمريكية

2/27/2024 3:12:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في القيادة العامة وفداً من كلية الحرب الجوية الأمريكية.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

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