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الحمرية ثاني محطة لأيام الشارقة التراثية

2/27/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حطت أيام الشارقة التراثية رحالها في مدينة الحمرية التي استهلت فعالياتها على أنغام الأهازيج والأنغام التراثية الشعبية ومجموعة من الفقرات التي تعبر عن البيئات والثقافات المحلية، وجرت بحضور الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، حميد سيف بن سمحة الشامسي رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، وجمهور غفير من المسؤولين وطيف واسع من الضيوف وأهالي المدينة.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث: «سعدنا بحجم الترحيب الذي قدمه أهالي الحمرية بفعاليات أيام الشارقة التراثية التي تستمر يومين في المدينة، حيث تناولت جانبين، الأول: اعتزازهم بالتراث المحلي من جهة، وحرصهم على تقديمه للضيوف بكل فخر، والثاني ما عرف عنهم من كرم بالغ، وسماحة وطنية أصيلة وهم يستقبلون الزائرين الذين ثمنوا هذه الحفاوة، وحسن الاستقبال، وما تحفل به المدينة من إرث شعبي خالد نال تقدير وإعجاب الجميع».

وتضمنت الفعاليات العديد من الفقرات كعرض مشغولات يدوية لصناعة (الليخ) المتعلقة بمهنة النواخذة، وبيان ملامح الحياة اليومية في البيئة البدوية، وركن الورشة التفاعلية المعرفية الترفيهية التي تنظمها بلدية الحمرية للأطفال، إضافة إلى عرض مجموعة من السيارات القديمة التي رافقت البيئة المحلية بالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات القديمة، كما ثمن الحاضرون تجربة الحديقة المستدامة والزراعة بالأفلاج لما لها من قيمة كبيرة في مجال الاستدامة، وارتباطها بالجذور التراثية المحلية.


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