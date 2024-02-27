الحمرية ثاني محطة لأيام الشارقة التراثية

(MENAFN
- Al-Bayan)
حطت أيام الشارقة التراثية رحالها في مدينة الحمرية التي استهلت فعالياتها على أنغام الأهازيج والأنغام التراثية الشعبية ومجموعة من الفقرات التي تعبر عن البيئات والثقافات المحلية، وجرت بحضور الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، حميد سيف بن سمحة الشامسي رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، وجمهور غفير من المسؤولين وطيف واسع من الضيوف وأهالي المدينة.
وقال الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث: «سعدنا بحجم الترحيب الذي قدمه أهالي الحمرية بفعاليات أيام الشارقة التراثية التي تستمر يومين في المدينة، حيث تناولت جانبين، الأول: اعتزازهم بالتراث المحلي من جهة، وحرصهم على تقديمه للضيوف بكل فخر، والثاني ما عرف عنهم من كرم بالغ، وسماحة وطنية أصيلة وهم يستقبلون الزائرين الذين ثمنوا هذه الحفاوة، وحسن الاستقبال، وما تحفل به المدينة من إرث شعبي خالد نال تقدير وإعجاب الجميع».
وتضمنت الفعاليات العديد من الفقرات كعرض مشغولات يدوية لصناعة (الليخ) المتعلقة بمهنة النواخذة، وبيان ملامح الحياة اليومية في البيئة البدوية، وركن الورشة التفاعلية المعرفية الترفيهية التي تنظمها بلدية الحمرية للأطفال، إضافة إلى عرض مجموعة من السيارات القديمة التي رافقت البيئة المحلية بالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات القديمة، كما ثمن الحاضرون تجربة الحديقة المستدامة والزراعة بالأفلاج لما لها من قيمة كبيرة في مجال الاستدامة، وارتباطها بالجذور التراثية المحلية.
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