«جائزة الشارقة لكتاب الطفل» تفتح باب المشاركة حتى 15 مارس

أعلن «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» فتح باب التسجيل في «جائزة الشارقة لكتاب الطفل» و«جائزة الشارقة للكتاب الصوتي» و«جائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات البصرية»، حتى 15 مارس المقبل، آخر موعد لاستقبال المشاركات.

وتحتفي الجوائز الثلاث بعالم أدب الطفل وجميع جوانبه الفكرية والإبداعية، وأشكال كتاب الطفل، وتكرم كتّاب الأطفال وتشجعهم على إنتاج أعمال أدبية ذات جودة عالية تثري مكتبة أدب الطفل في الوطن العربي والعالم، وفي الوقت نفسه، تسهم في تعزيز وعي الطفل، وإثراء ذائقته الأدبية وتنمية مواهبه وقدراته الفكرية، وبناء جيل من الشباب المثقفين الواعين القادرين على تعزيز مسيرة تقدم مجتمعهم ووطنهم.

لغات وفئات



تتضمن «جائزة الشارقة لكتاب الطفل» ثلاث فئات؛ تشمل «كتاب الطفل باللغة العربية» للفئة العمرية 4 - 12 عاماً، و«كتاب اليافعين باللغة العربية» للفئة العمرية 13 - 17 عاماً، و«كتاب الطفل باللغة الإنجليزية» للفئة العمرية 7 - 13 عاماً، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 60 ألف درهم تتوزع بالتساوي على الفائزين في كل فئة.



وتشمل الشروط العامة للجائزة أن تكون الأعمال المشاركة متفردة وجديدة في موضوعاتها، وألّا يكون قد مر عامان على إصدار الطبعة الأولى من الكتاب المشارك من تاريخ الدورة الحالية، كما تقبل الطبعة الأولى فقط من الكتاب، ولا يسمح بمشاركة المؤلف الفائز بالجائزة في المجال نفسه قبل مرور سنتين على فوزه.

ولا تلتزم الإدارة إعادة الكتب المقدمة، ولا تقبل الأعمال المترجمة أو المقتبسة، وتشترط تحديد المرحلة العمرية التي يستهدفها الكتاب، ويحق للإدارة استخدام غلاف الكتاب الفائز أو جزء من محتوياته في الدعاية بجميع أنواعها ومن دون الرجوع إلى المؤلف أو الناشر، ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل خاص في فعاليات «مهرجان الشارقة القرائي للطفل».

هدف ومقصد



تسعى «جائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات البصرية» لتحقيق هدف نبيل وهو مساعدة الأطفال المكفوفين وضعاف البصر على قراءة الكتب التي يقرؤها نظراؤهم المبصرون، وهذا ما يجعلها متفردة في غاياتها ومقاصدها، فإلى جانب تخصيص جائزة مالية قدرها 20 ألف درهم للفائز، تحرص الجائزة على متابعة استحقاقات ما بعد الفوز، وإصدار الكتاب الفائز وتسويقه على المستوى العالمي.

ويتوجب على الأعمال المشاركة استخدام الرسوم اللمسية البارزة التي تعتمد طرائق عديدة ومختلفة لنتوء الأشكال وتجسيدها، ولصق تلك الرسوم وتثبيتها بطريقة سليمة، وكتابة النص بحروف كبيرة وواضحة ومتباينة وبطريقة برايل، مع مراعاة سهولة فتح الكتاب وتصفحه بسلاسة وسهولة القراءة اللمسية من دون عوائق في مسار اللمس، والحرص على تباين الألوان ووضوحها بما يسمح بتحفيز رؤية ضعاف البصر، إضافة إلى تلبية الشروط والمعايير العامة للمشاركة في «جائزة الشارقة لكتاب الطفل».

مواكبة





تواكب «جائزة الشارقة للكتاب الصوتي» التقدم التكنولوجي المعاصر في قطاع كتاب الطفل غير التقليدي، وتتضمن فئتين؛ «أفضل كتاب صوتي باللغة العربية» و«أفضل كتاب صوتي باللغة الإنجليزية»، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 30 ألف درهم، تُقسم بالتساوي على الفائز في كل فئة، بعد تلبية الشروط والمعايير العامة للمشاركة في «جائزة الشارقة لكتاب الطفل».

وتفتح الجوائز الثلاث باب التسجيل في الموقع الرسمي لـ«مهرجان الشارقة القرائي للطفل» على الرابط التالي: ، مع تقديم ثلاث نسخ غير مستردة من الكتاب المشارك، ونبذة عن دار النشر، والسيرة الذاتية وصورة جواز سفر ساري المفعول لكل من المؤلف والرسام.