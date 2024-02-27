تين هاج يستنكر تعليقات جيمي كاراجر بشأن دفاع مانشستر يونايتد

استنكر إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تعليقات جيمي كاراج، نجم ليفربول الساب، بشأن دفاع الفريق بعد الخسارة أمام فولهام بنتيجة 2/1 مساء السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتقد كاراجر في حديثه لقناة سكاي سبورتس أداء مانشستر يونايتد بعد تعرضه لخسارة أمام فولهام كسرت سلسلة من خمسة انتصارات متتالية أثارت بعض التفاؤل داخل جدران النادي الإنجليزي.

ورد تين هاج في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "في البداية هناك بعض المحللين يتسمون بالموضوعية ويقدمون نصائح جيدة وبعضهم يفتقد هذه الميزة ومنهم جيمي كاراجر الذي ينتقد الفريق منذ اللحظة الأولى".

وأضاف المدرب الهولندي "ربما بالفعل لم يكن مستوانا جيدا في أول نصف ساعة، وفاجأنا فولهام في خط الوسط، ولكن بعد ذلك تحسن الأداء ووجدنا الحلول".

وأكد المدير الفني لمانشستر يونايتد "لم أكن راضيا عن الأداء الدفاعي في أول نصف ساعة خاصة في الجهة اليسرى لقد اخترقها المنافس أكثر من مرة، وهذا غير مقبول".

واصل "أعلم أن اللاعبين ليسوا روبوتات، ومن الوارد أن يمر أي لاعب بفترة سيئة، ولكن يجب أن نتحسن، خاصة أننا قدمنا أداء جيدا في الأسابيع الماضية".

ويلعب مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست غدا الأربعاء في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدها يحل ضيفا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد يوم الأحد ببطولة الدوري.

وتعد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي آخر أمل لمانشستر يونايتد في الفوز بلقب هذا الموسم، في حين أن الخسارة أمام مانشستر سيتي يوم الأحد قد تقضي على آمال مانشستر يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

شدد إيريك تين هاج "لم نخسر مباراة واحدة في شهري يناير و فبراير، وندرك جيدا أنه في ناد بحجم مانشستر يونايتد أنت مطالب بالفوز في كل مباراة".

وأقر أيضا "الأداء كان سيئا أمام فولهام، والخسارة محبطة، ولكننا نريد المنافسة في كل بطولة لذا يجب أن نفوز بمباراة الكأس غدا، ولن يتغير أسلوبنا واستعدادنا لكل مباراة".





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