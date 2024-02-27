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بوتشيتينو: أحظى بدعم وثقة ملاك نادي تشيلسي

2/27/2024 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعرب ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي عن ثقته في دعم ملاك النادي له، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يتحكم في مصيره بعد خسارة لقب كأس الرابطة الإنجليزية في المباراة النهائية.

وزادت الانتقادات على بوتشيتينو بعد إنفاق أموال باهظة على صفقات تشيلسي خاصة بعد خسارة المباراة النهائية أمام فريق ليفربول الذي اعتمد على عدد كبير من العناصر الشابة لتعويض غياب نجومه المصابين.

ويستعد تشيلسي الذي يحتل المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم لمواجهة ليدز يونايتد غدا الأربعاء في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال بوتشيتينو في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الثلاثاء "لقد التقيت بملاك النادي وتبادلنا التحية بعد المباراة النهائية وتحدثنا سويا عن وجهة نظرنا في المباراة وإهدار الفرص التي كانت كفيلة بالفوز باللقب، لأنني أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة خلال 90 دقيقة".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "لقد صنعنا الكثير من الفرص ولكن للأسف لم نكن حاسمين بما فيه الكفاية وهذه مشكلة منذ بداية الموسم".

وتابع "لقد أبدى ملاك النادي دعمهم لي وبعد المباراة تلقيت رسالة رقيقة من (تود بويلي)".

وبسؤاله هل ستمنحه إدارة النادي الوقت لتحسين الأداء والنتائج، أجاب بوتشيتينو "القرار ليس بيدي، علاقتي جيدة بملاك النادي والمدير الرياضي لكن الأمر متروك لهم لطرح الثقة بي من عدمها، فهذا القرار لا يخص أي مدرب".

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