كلوب: ليفربول بحاجة إلى معجزة في غياب عدد من اللاعبين الأساسيين

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن الفريق المبتلى بالإصابات بحاجة إلى "معجزة" في ظل الشكوك حول إمكانية مشاركة عدد من اللاعبين البارزين في مباراة ساوثامبتون غدا الأربعاء في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان لاعب خط الوسط رايان جرافنبرخ، الذي أصيب خلال الفوز على تشيلسي يوم الأحد الماضي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، أحدث المنضمين إلى قائمة الغائبين عن مباراة الغد.

وقال كلوب "رايان غير متاح...هي إصابة في الأربطة.

"قد تكون (الإصابة) أسوأ بكثير. ولكن الأمر سيء بما يكفي باستبعاده من المباراة، المباراة المقبلة... سنرى.

"نحن بحاجة إلى معجزات مع عدد من اللاعبين. لهذا لا أرغب في استبعادهم لفترة طويلة. لكن الأمر يتعلق بالعديد من اللاعبين".

وقال كلوب إن الثنائي الهجومي محمد صلاح وداروين نونيز، الذي غاب عن نهائي كأس الرابطة، ليس من المؤكد مشاركته أيضا في مباراة الغد.

وأضاف "علينا أن نرى ما يمكنهما فعله اليوم".

وأبدى المدرب الألماني تقديره لعمق الفريق ومواهبه الشابة ودور ذلك في الطريقة التي أدى بها الفريق هذا الموسم، بما في ذلك التتويج بكأس الرابطة.

وقال كلوب "فريقنا أكثر عمقا مما كنا نعتقد. قلت هذا عدة مرات، بدون الصغار (اللاعبون الشبان)، ما كنا لنصل إلى هنا.

"قصة يوم الأحد كانت واحدة من أفضل قصص كرة القدم على الإطلاق. أولادنا قدموا كرة قدم شابة، بعد أن ظهروا مؤخرا وليس لديهم خبرة لكن لديهم الكثير من الموهبة".

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