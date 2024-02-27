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مانشستر يونايتد الإنجليزي يقترب من التعاقد مع زيدان

2/27/2024 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ربطت تقارير إعلامية زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق بالتعاقد مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كمدرب جديد لقيادة سفينة الشياطين الحمر في الفترة القادمة.

ووفقًا للصحفي الفرنسي الموثوق” سانتي أونا” ، فإن إدارة مانشستر يونايتد اختارت زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق ليكون مدربًا للفريق في الفترة القادمة.

ويدرس مانشستر يونايتد تعيين مدرب جديد لقيادة الفريق بدلًا من المدير الفني الحالي إريك تين هاج بسبب النتائج السلبية وابتعاد الفريق عن المنافسة على مراكز المقدمة.


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