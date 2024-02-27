مانشستر يونايتد الإنجليزي يقترب من التعاقد مع زيدان

(MENAFN
- Al-Bayan)
ربطت تقارير إعلامية زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق بالتعاقد مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كمدرب جديد لقيادة سفينة الشياطين الحمر في الفترة القادمة.
ووفقًا للصحفي الفرنسي الموثوق” سانتي أونا” ، فإن إدارة مانشستر يونايتد اختارت زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق ليكون مدربًا للفريق في الفترة القادمة.
ويدرس مانشستر يونايتد تعيين مدرب جديد لقيادة الفريق بدلًا من المدير الفني الحالي إريك تين هاج بسبب النتائج السلبية وابتعاد الفريق عن المنافسة على مراكز المقدمة.
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