المرايا وحاجتنا إلى الأحبة

نحتاج في حياتنا إلى الكثير من الإرشاد والتوجيه والنصيحة، حتى نواجه ونصبر على ظروف الحياة الصعبة، لذا نحن نحتاج دوماً لمن يقف معنا، ويشد من أزرنا، ويقدم لنا النصح، ويساعدنا بالتوجيه والإرشاد، وكما يقال «الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه».

كثير من الحكماء أوصوا أن نقرب الأوفياء، وقالوا إن المحظوظ من يملك أصدقاء مخلصين، ذلك أن الصديق الوفي له أهمية في حياتنا ويكون بمثابة الأخ والسند ويجعلنا نستطيع مواجهة الصعوبات مهما كانت، إنه يشبه مرآة ننظر من خلالها على عيوبنا الشخصية، ونتمكن من علاجها قبل استفحال الخطأ دون أن تنتبه له، أو يتم التنبيه بطريقة قاسية عليك.

تقول الممثلة الكوميدية الأمريكية، الين دي جينيريس: «في بعض الأحيان لا يمكنك رؤية نفسك بوضوح، إلا من خلال الطريقة التي يراك بها الآخرون». ولا يمكنك معرفة رؤية الآخرين إلا من خلال مرآة صادقة وواضحة وشفافة وهي مرآة الأخوة والأصدقاء.

وهذه النظرية صحيحة من واقع الحياة، فنحن في كثير من المواقف الحياتية لا ننتبه لطريقة حديثنا، ولا لملبسنا ولا إلى كيفية التعامل مع موقف ما، وقد نرفع صوتنا في ظرف يتطلب خفض الصوت، وقد نخفض الصوت ويكون دلالة على الضعف ويفترض رفعه، وقد نفوّت مشروعاً ما أو نهمل دراسة أو عمل على درجة من الأهمية، ونشرع في عمل أقل قيمة، ونحتاج لمن يذكرنا وينصحنا، لذا دوماً أقول بأنه حتى في نطاق العمل والوظيفة، نحتاج للمخلصين.. للمرآة التي نرى من خلالها العيوب والزلات والأخطاء.

المدراء الناجحون هم من يكسبون ولاء موظفيهم، من يشعرونهم بأنهم جزء من تفكيرهم وأنهم معه يشكلون فريقاً ناجحاً، المدير الناجح من يقف مع موظفيه ويدعم أفكارهم ويساعدهم على تنفيذها، لأنهم بهذه الطريق سيضمنون الولاء الذي سيكون مصحوباً بالنصح وعدم الخوف من إظهار آرائهم والحديث والنصح بعفوية.. لنقرب منا مرايا كثيرة، ستفيدنا في مسيرتنا، إننا نحتاجها في كل مكان وزمان وبالأخص مرايا المحبة.