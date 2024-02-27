دبي تصنع الأمل

أكثر من 300 ألف شخص تنافسوا في مختلف دورات مبادرة «صناع الأمل»، التي تندرج ضمن مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ما يعني أن المتلقين لتلك الصناعة والمستفيدين منها بشكل مباشر، أعداد مضاعفة لهذا الرقم، فيما تبقى «صناعة الأمل» منوطة بقصص كثيرة أخرى، وأعداد أكبر في أماكن عديدة، بعضها يستمد إلهامه من تلك القصص الأيقونية الملهمة، وسواها.

«صناعة الأمل» في دبي لا تقتصر على هذه المبادرة الرائدة، وإنما أيضاً فإن الإمارة حاضن كبير لصناعة الأمل، الذي يكاد يصبح بمنزلة الزاد اليومي لساكنيها، والعابرين عليها، ففي كي يوم بذرة تُغرس، ونبتة تنمو، ومشروع ينطلق، وألف فكرة تولد في الرؤوس، تحولها الهمم والأيادي، إلى ما ينفع الناس، ويمكث في الأرض.

الأرض الخصبة لنمو الأمل وازدهاره هي ما جعلتها بوصلة للمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين، والشباب، والباحثين عن غد ومستقبل أفضل، فالأمل هو الصناعة الكبرى التي استثمرت فيها دبي، فازدهرت وأثمرت بقيادة صانع الأمل الأكبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وفي الأمس القريب جاء حفل تكريم الفائزين بالدورة الرابعة من مبادرة «صناع الأمل» لينتصر الحدث الإنساني لهذا المعنى الذي تحتاجه بشدة البشرية الآن، ربما أكثر من أي وقت مضى، وتحتاجه المنطقة، ربما أيضاً أكثر من سواها، ليؤكد انتصار دبي ودعمها لصانعي الأمل، ولأولئك الذين تمسكوا بخيار الأمل، لمصلحة الحياة، ولمصلحة الإنسان، ولخير جميع المجتمعات.

أحاديث الأمل وتمنياته جميلة وتنم عن مشاعر إنسانية طيبة، ولكن صناعة الأمل هي الأكثر جهداً، والأبعد تأثيراً، فالحديث عن الطعام والشراب والدواء والمسكن لن يسد حاجة جائع ظمآن أو مريض، أو مشرد، بل ربما يضاعف من إحساسه المؤلم، ومن يفتقد الأمل، ويرضخ في اليأس، لن تخرجه من دائرته كلمات عذبة، ما لم تصاحبها إرادة وفعل حقيقي يهيئ له الانتقال من حال إلى حال، وهنا يبرز دور صانعي الأمل.. الشعلة التي تضيء، فيزداد توهجها، كلما منحت وأعطت.

الأمل يشبه دبي، ودبي مدينة تصنع الأمل.