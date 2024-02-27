الإمارات تسهم في نزاهة النظام المالي العالمي

في ظل انتشار الفساد والجرائم والتمويلات غير المشروعة على النطاق الدولي، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بهدف حماية النظام الاقتصادي والمالي للدولة من التمويل غير المشروع والفساد، ولتحقيق أعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبعها إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وما أعلنت عنه مؤخراً مجموعة العمل المالي «فاتف»، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، لتكون الدولة خارج «القائمة الرمادية» لدى المجموعة.

حيث تتكون قوائم مجموعة العمل المالي «فاتف» من قوائم عدة، وتأتي على رأسها «القائمة السوداء» تندرج بها الدول التي لديها مخاطر عالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأتي بعد ذلك «القائمة الرمادية» وتضم الدول الملتزمة بتطبيق معايير المجموعة، لكن تحتاج إلى بعض الإجراءات والتحسينات الإضافية على الملف المالي المتعلق بها.

والإنجاز الوطني الذي تحقق بخروج دولة الإمارات من «القائمة الرمادية» له مردوده الإيجابي، حيث إنه يجلب الاستثمار الأجنبي، وينمي الاقتصاد الوطني، ويزيد من ثقة المجتمع الدولي، مما يجعل دولة الإمارات مركزاً اقتصادياً واستثمارياً عالمياً، ولاعباً أساسياً في الحفاظ على النظام المالي العالمي.

وهذا الإنجاز ما هو إلا ثمرة جهود دولة الإمارات وفرق عملها وإسهامها الفاعل تجاه العمل على نزاهة النظام المالي وحرصها على نهجها الراسخ من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية في هذا الملف، والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق الأمن المالي الدولي ومكافحة الفساد والتلاعب المتعلق به.



وقد صرح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بمناسبة هذا الإنجاز الوطني، حيث قال سموه: هذا الإنجاز ثمرة جهود فرق العمل من الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتجسيد التوجيهات العليا وتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية.

وعلى مدار السنوات الماضية أشرف سموه على هذا الملف الهام، وبمتابعة وتوجيهات القيادة الحكيمة، نحقق الإنجازات ونواكب التطلعات، كما نفتخر بمؤسساتنا الوطنية التي لا تدخر جهداً في سبيل رفعة الوطن ورقية وتحقيق مصالحه العليا، ولا ننسى الدور المحوري للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والقائمين عليه، من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتوحيد الجهود الوطنية، والتنسيق بين مختلف القطاعات المحلية والاتحادية، العام منها والخاص داخل الدولة، والمشاركة الفاعلة مع الشركاء الاستراتيجيين الدوليين والعمل معاً في هذا الملف الهام للحفاظ على النظام المالي العالمي، وستبذل دولة الإمارات جهوداً متواصلة نحو التعاون مع الشركاء الدوليين والهيئات المنظمات لتعزيز مكانتها على خارطة النظام المالي، وستواكب المستجدات المتعلقة بهذا القطاع الهام، من خلال مراجعة التشريعات والقوانين وتطويرها باستمرار وتعزيز الرقابة بما يتوافق مع الرؤية الوطنية والأطر الدولية.

ولن تقتصر الجهود بتحقيق هذا الإنجاز الوطني الهام، حيث أوضح حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن هناك جهوداً مستقبلية كبيرة سوف تبذل، وسيتم إطلاق الخطة الوطنية المقبلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2024 - 2027 خلال الأشهر المقبلة، مما يعزز سمعة الدولة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ستبقى دولة الإمارات ماضية على نهجها الراسخ المبني على الوضوح والشفافية، ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله ومستوياته، وثابتة على مبدئها في ردع كل من تسول له نفسه العبث في النظام المالي وغيره، وهي مستمرة في تعزيز تعاونها الدولي.