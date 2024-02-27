مقتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، مقتل ثلاثة فلسطينيين في مخيم الفارعة في مدينة طوباس في شمال الضفة الغربية خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي، ومقتل فلسطيني رابع جنوب مدينة القدس في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مسؤول محلي أن أحد قتلى مخيم الفارعة كان يواجه القوات الإسرائيلية بالسلاح.

وأكدت الوزارة "استشهاد ثلاثة شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طوباس، وهم، أحمد جمال دراغمة (26 عاما)، برصاص بالصدر والرقبة والرأس، ومحمد سميح بيادسة (32 عاما) برصاصة بالرأس، وأسامة جبر زلط (31 عاما) برصاصة بالصدر".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه قام "بتصفية أحمد دراغمة" الذي وصفه بأنه "قيادي بارز" في حركة الجهاد الإسلامي في منطقة طوباس.

وأضاف "تم خلال العملية قتل إرهابيين مسلحين آخرين ... خلال العملية أصيب جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح طفيفة".

وقال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الفارعة عاصم منصور إن الشبان قتلوا بعد "اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الفارعة".

وأضاف "واجه عشرات الشبان من سكان المخيم ومسلحون القوات قبل أن تستدعي مزيدا من التعزيزات بينها جرافات حفرت شوارع المخيم وضربت شبكات المياه والصرف الصحي".

وبحسب منصور، فإن "أحمد دراغمة من المقاومين، قتل وسلاحه في يده"، في حين أن بيادسة وزلط "ليسا مسلحين، كانا في منزليهما وقتلا برصاص القناصة الذين انتشروا في المخيم".

من جانبها، نعت حركة الجهاد الإسلامي في بيان "شهداءها الأبطال أسامة زلط ومحمد بيادسة".

كما نعت حركة حماس في بيان "الشهداء الأبطال في مخيم الفارعة".

وقال اسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني "قامت طواقمنا باستلام شهيد من قوات الاحتلال على حاجز مزموريا وجاري نقله لمستشفى الحسين في مدينة بيت جالا".

وأعلنت وزارة الصحة "استشهاد الشاب نزار محمود عبد المعطي حساسنة (34 عاماً) برصاص الاحتلال عند حاجز مزموريا بمدينة بيت لحم".

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وقتل منذ بدء الحرب أكثر من 400 شخص في الضفة الغربية، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

وتحتلّ إسرائيل الضفة الغربية حيث يعيش ثلاثة ملايين فلسطيني، منذ العام 1967، ويقطنها نحو 490 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتنفّذ فيها القوات الإسرائيلية بانتظام مداهمات وعمليات عسكرية تتخللها مواجهات عنيفة مع فلسطينيين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز