آلاف الفنانين يطالبون باستبعاد إسرائيل من معرض بينالي البندقية

دعا آلاف الفنانين إلى استبعاد إسرائيل من معرض "بينالي البندقية" خلال العام الجاري، وذلك في رسالة مفتوحة تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الرسالة التي نشرها اليوم "تحالف الفن ليس الإبادة الجماعية" على الإنترنت إنه من غير المقبول أن يتم تمثيل الفن في فعالية ثقافية دولية من دولة ترتكب حالياً فظائع في قطاع غزة المحاصر.

وأفاد التحالف بأن أكثر من 8 آلاف فنان ومحترف في المجال الثقافي وقعوا حتى الآن على العريضة.

ويأتي هذا الطلب قبل نحو شهرين من بدء المعرض الفني الشهير، الذي تستضيفه مدينة البندقية (فينيسيا) كل عام، في الـ20 من أبريل المقبل.

ويستمر البينالي حتى الرابع والعشرين من نوفمبر، ويشهد عرض العديد من الأجنحة الوطنية. ويطالب الفنانون الذين وقعوا على العريضة بعدم السماح بإقامة جناح إسرائيلي.

وجاء في العريضة أن "أي تمثيل رسمي لإسرائيل على المسرح الثقافي الدولي هو تأييد لسياساتها وللإبادة الجماعية في غزة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز