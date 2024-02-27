البيت الأبيض: أمريكا لن ترسل جنوداً للقتال في أوكرانيا

أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا، وذلك بعد أن ألمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هذا الاحتمال.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون: "الرئيس بايدن كان واضحاً بشأن هذا الأمر وهو أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا".

وأدلت واتسون بهذا التصريح بينما كان بايدن يجتمع مع كبار المشرعين في البيت الأبيض لمناقشة قضايا التمويل ومنها المساعدات لأوكرانيا.

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