دعت لتسهيل نقلها.. واشنطن تعلن عن مساعدات جديدة للفلسطينيين بقيمة 53 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن مساعدات إنسانية بقيمة 53 مليون دولار للفلسطينيين في الوقت الذي طالبت فيه مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور بتوفير الحماية لعناصر الإغاثة في قطاع غزة الذي يشهد حربا.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إن المساعدات ستمر عبر برنامج الأغذية العالمي ومنظمات غير حكومية، في الوقت الذي تنتقد فيه إسرائيل والدول الغربية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة المحاصرة.

وقالت باور في أثناء إعلانها عن المساعدة في مقطع فيديو من الأردن، إن المساعدات الجديدة "يجب أن تصل إلى الأشخاص المحتاجين".

وأضافت "أن عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم على الأرض في غزة لنقل الغذاء إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه - يجب حماية عمال الإغاثة هؤلاء".

وتابعت "عليهم أن يعرفوا أن بإمكانهم القيام بعملهم دون أن يتعرضوا لإطلاق النار أو القتل" دون أن تذكر إسرائيل أو حماس التي تسيطر على غزة.

وبهذه المساعدة يصل إجمالي المساعدات الأمريكية الطارئة للفلسطينيين إلى 180 مليون دولار منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والتي ردت بحملة عسكرية متواصلة في غزة.

وكانت الولايات المتحدة نقلت سابقاً مساعدات بطائرة عسكرية إلى مصر للعبور إلى غزة.

لكن الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى علقت تمويل الأونروا رداً على مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.

وقامت الأمم المتحدة بطرد الموظفين الذين اتهمتهم إسرائيل وبدأت تحقيقاً داخلياً في الأونروا.

ومع منع الأونروا من إيصال المساعدات، حذرت الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق تهدد الجميع في غزة.

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