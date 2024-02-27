بايدن يحذّر الكونغرس من تداعيات الفشل في تقديم الدعم لأوكرانيا

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء في لقاء مع قادة الكونغرس في البيت الأبيض من التكلفة الباهظة للفشل في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا خلال لقاء يأتي لمحاولة للإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات العاجلة لأوكرانيا وتجنب إغلاق حكومي وشيك.

والتقى بايدن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون ونظيره الديمقراطي حكيم جيفريز وزعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم المعارضة ميتش ماكونيل.

وقال بايدن محاطا بنائبته كامالا هاريس "فيما يتعلق بأوكرانيا، أعتقد أن الحاجة ملحة"، مضيفا أن "عواقب التقاعس عن التحرك كل يوم في أوكرانيا وخيمة".

ويأتي ذلك بعدما حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده في حاجة ماسة إلى دعم غربي متواصل لهزيمة روسيا وأعرب عن أمله في أن تقرّ الولايات المتحدة حزمة دعم تبلغ فيمتها 60 مليار دولار.

ومع دخول الحرب عامها الثالث، تشنّ موسكو هجمات مكثّفة على الجيش الأوكراني الذي يعاني نقصا في الذخيرة بسبب الخلافات السياسية بشأن المساعدات في مجلس النواب الأمريكي.

وأضح مستشار الأمن القومي جايك ساليفان لشبكة "سي إن إن"، "هناك أغلبية قوية من الحزبين في مجلس النواب مستعدة لتمرير مشروع القانون هذا".

وأضاف "ويقع هذا القرار على عاتق شخص واحد، والتاريخ سيشهد ما إذا كان جونسون سيطرح مشروع القانون للمناقشة".

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين صباح الثلاثاء من البرازيل حيث تشارك في اجتماع مجموعة العشرين "يجب على مجلس النواب التحرك الآن للحفاظ على الدعم لأوكرانيا".

عندما بدأت روسيا الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، كان النواب الأمريكيون يؤيدون بأغلبية ساحقة تسليح الجمهورية السوفييتية السابقة الموالية للغرب والتي تخلّت عن سلاحها النووي في التسعينات بعد حصولها على ضمانات من الغرب بشأن أمنها.

الآن وقت التحرك

وبقي مجلس الشيوخ داعما لأوكرانيا إلى حد كبير وأقر أخيرا حزمة بقيمة 95 مليار دولار تتضمّن مساعدات لأوكرانيا وللجيش الإسرائيلي وتايوان.

لكن الدعم لكييف تراجع بين الجمهوريين في مجلس النواب تحت ضغط من المرشح للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب لرفض إقرار المزيد من المساعدات حتى تعالج الولايات المتحدة مسألة تدفّق المهاجرين غير الشرعيين على حدودها الجنوبية.

وقال شومر الذي قام بزيارة لغرب أوكرانيا الأسبوع الماضي، في رسالة إلى زملائه "الآن وقت التحرك. لا يمكن جونسون أن يسمح للسياسة أو الطاعة العمياء لدونالد ترامب بأن تعترض الطريق".

ويتطرّق الاجتماع أيضا إلى الإغلاق الحكومي الجزئي الذي قد يطبق ليل الجمعة، إذ لم يوافق الكونغرس بعد على مشاريع قوانين إنفاق سنوية تشكل الميزانية الفدرالية، بعد مرور حوالي خمسة أشهر من السنة المالية 2024.

ومن دون حل، سيطبق إغلاق حكومي كامل يوم الجمعة التالي، بعد يوم من خطاب بايدن السنوي عن حال الاتحاد.

ويتفاوض الجانبان بشكل يومي وكانا يأملان في إقرار نص الأحد لمشاريع قوانين الإنفاق الأربعة الأولى التي تغطي حوالي ربع الميزانية، بما في ذلك الزراعة والمحاربين السابقين والنقل والإسكان.





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