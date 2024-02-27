محمد بن راشد للإسكان تنال شهادة أعلى مؤسسة إسكانية حكومية على مستوى العالم رشاقة مؤسسية

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حصولها على شهادة "مؤسسة رشيقة معتمدة" من معهد أجيليتي العالمي للأعمال المتقدمة المتخصص بتقييم المؤسسات الذي يقع مقره في كاليفورنيا بالولايات المتحدة لتكون بذلك أعلى مؤسسة إسكانية حكومية على مستوى العالم تحقق هذا الإنجاز غير المسبوق ضمن المؤسّسات العالمية المتخصصة في مجال الرشاقة المؤسسية، كما يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية ويؤكد مكانتها كنموذج يحتذى في تطوير البنية التحتية الداخلية لتحقيق أعلى المعايير الدولية.

وبهذه المناسبة قالت مريم السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "تمكنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من تحقيق إنجاز عالمي متميز بحصولها على شهادة 'مؤسسة رشيقة معتمدة' من معهد أجيليتي العالمي للأعمال المتقدمة. بفضل الجهود المتواصلة لفرق العمل المختلفة والتزام المؤسسة بالتميز، ولا يعدّ هذا الانجاز دليلاً على ريادتنا في مجال الرشاقة المؤسسية فحسب؛ بل يعكس كذلك النهج الاستراتيجي الذي تتبعه المؤسسة لتعزيز كفاءتها وفعاليتها في جميع عملياتها."

وأشارت السويدي إلى أن المؤسسة جاءت ضمن أعلى 10% من المؤسسات العالمية في ميدان الرشاقة المؤسسية وهو ما يبرز فعالية استراتيجية المؤسسة في اعتماد وتنفيذ أرقى المعايير الدولية، وأضافت: "مستمرون في تعزيز الابتكار والتطوير المستدام، لضمان تقديم خدمات متميزة لمجتمع إمارة دبي، ودعم تحقيق رؤية دبي نحو المستقبل."

وتم تصنيف مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ضمن الفئة العليا من المؤسسات العالمية في الرشاقة المؤسسية، متقدمة على أكثر من 1800 مؤسسة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في 87 دولة، ومحتلة مكانة مرموقة بين الدوائر الحكومية في حكومة دبي.

وأكد المعهد، الذي يحظى بعضوية تزيد عن 7000 عضو، عبر تقييمه أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أظهرت كفاءة استثنائية في تخطي الدراسات التحليلية الدقيقة ومعايير التقييم المتبعة للحصول على شهادات الرشاقة المؤسسية، ما يعكس مستوى التقدم في قدرات المؤسسة والإنجازات التي حققتها.

ويمكن للجمهور التعرف على الخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وجهودها في تطوير قطاع الإسكان في إمارة دبي من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت

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