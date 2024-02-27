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43 علامة تجارية من مجموعة «الشايع» لحاملي بطاقة «إسعاد»

2/27/2024 3:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة بطاقة «إسعاد» لدى حامليها وتقديم المزيد من القيمة المضافة، وقع مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة «الشايع» في نادي ضباط شرطة دبي، لتنضم بموجبها، مجموعة الشايع إلى خيارات برنامج إسعاد للخصومات.

وفقاً لهذه المذكرة، ستقدم مجموعة الشايع لحاملي بطاقة إسعاد خصومات تتراوح بين 15 و20 % على 43 من الماركات العالمية والمحلية التي تديرها المجموعة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي ماركات تضاف إلى المجموعة مستقبلاً سوف تنضم إلى برنامج إسعاد تلقائياً.

وقع المذكرة من طرف مجموعة «الشايع» ستيڤن ڤيكرستاف، رئيس العمليات، ومن جانب مركز بطاقة «إسعاد» منى محمد العامري، مديرة المركز، بحضور العقيد مسعود الحماد، نائب مدير مركز بطاقة إسعاد.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود الطرفين لتعزيز التعاون بينهما وتحقيق رضا العملاء من خلال توفير عروض متميزة ومنافسة على مجموعة واسعة من المنتجات في قطاعات مختلفة.

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