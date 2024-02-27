النقل المتكامل في أبوظبي يوحد تعرفة حافلات النقل العام

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، توحيد خدمة داخل المدينة وخدمة الضواحي لتصبح "الخدمة الأساسية" ابتداء من يوم غد الأربعاء لتغطي نطاقاً جغرافياً أوسع بنظام تعرفة مبسط وسهل الاستخدام،

يهدف إلى تعزيز

تجربة مستخدمي خدمات النقل العام في أبوظبي، وبهذا تصبح تعرفة "الخدمة الأساسية" 2 درهم إضافة إلى 5 فلس للكيلومتر الواحد.

وأوضح المركز أن توحيد التعرفة يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها النقل المتكامل لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل العام وتعزيز التكامل بين مساراتها لتوفير خدمات أكثر فاعلية وأعلى كفاءة في أرجاء الإمارة، لما لذلك من أثر إيجابي على جهود تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

توسيع النطاق الجغرافي

كما قام مركز النقل المتكامل بتوسيع النطاق الجغرافي لتصاريح النقل العام لتشتمل على "الخدمة الأساسية" في جميع مناطق الإمارة "غير شاملة خدمات عبر المدن" وتحديث تعرفتها، ليصبح تصريح بطاقة "حافلات" كالتالي "تصريح لمدة 7 أيام بقيمة (35) درهماً و30 يوماً (95) درهماً على أن تفعل بداية ابتداء من يوم

غد الاربعاء، وستبقى جميع التصاريح الماضية سارية المفعول وحتى انتهاء صلاحياتها ضمن نطاق مناطق داخل الجزيرة فقط ولا تغطي "الخدمة الأساسية".

التبديل المجاني

كما أشار المركز إلى إمكانية استخدام

حافلات النقل العام بالتبديل بين الخدمات دون دفع 2 درهم.



كُلفة التبديل

وأضاف المركز عند التبديل بين الحافلات باستخدام أكثر من حافلة في الرحلة الواحدة بحسب الاشتراطات الملزمة يتوجب تمرير بطاقة "حافلات" الذكية عند الصعود وعند النزول على جهاز الدفع الآلي عند بوابات الحافلة وذلك لكي يتم احتسابها كرحلة واحدة، علماً بأنه في حال عدم تمرير البطاقة عند النزول لن يطبق نظام التبديل وسيؤدي ذلك إلى استقطاع مبلغ تعرفة رحلة الحافلة المستخدمة كاملاً، ويجدر التنويه بأن عدم تمرير بطاقة "حافلات" الذكية عند الصعود والنزول عند استخدام كافة خدمات النقل العام يعرض المستخدم إلى غرامات النقل العام.

دعم الأسر المواطنة



وأشار المركز إلى أنه يمكن للأسر المواطنة من ذوي الدخل المحدود المستفيدون من برامج الدعم الاجتماعي التابعة لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أو وزارة تنمية المجتمع الحصول على تصاريح النقل العام بأسعار مدعومة بحيث يكون تصريح بطاقة حافلات لمدة 7 أيام بقيمة (30) درهما وتصريح بطاقة حافلات لمدة 30 يوماً ب (80) درهماً (تفعل التصاريح من تاريخ الشراء). ويأتي ذلك ترسيخاً لرؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون من أفضل الدول تمكيناً للمجتمع وتعزيزاً للاستقرار الأسري.



التصاريح السنوية

كما أكد المركز أنه سيتم الإبقاء على الفئات التالية دون تغيير وهي " التصاريح السنوية المجانية لكبار السن وأصحاب الهمم بالإضافة إلى التصريح السنوي للطلاب بقيمة (500) درهم لتشتمل جميعها على "الخدمة الأساسية" لجميع مناطق الإمارة

و"خدمات عبر المدن غير شاملة" كما أن النقل مجاني لمن هم دون سن العاشرة.

ولفت النقل المتكامل إلى

أن عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات النقل العام خلال العام 2023 بلغ أكثر من 83 مليون رحلة راكب، وبلغ إجمالي أسطول حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي بنهاية العام الماضي 825 حافلة، جميعها تتمتع بمواصفات حديثة ومتطورة وتعمل بكفاءة أفضل في استهلاك الوقود ومستدامة بيئياً.

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