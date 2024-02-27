هيئة تنمية المجتمع والشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي توقعان ميثاق التوأمة

هيئة تنمية المجتمع والشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي توقعان ميثاق التوأمة
التاريخ
2/27/2024 3:00:38 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وقعت هيئة تنمية المجتمع بدبي
اتفاقية "ميثاق التوأمة"
ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تأكيداً على توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي، والهادفة إلى تضافر جهود المؤسسات الحكومية، بما يخدم المجتمع المحلي ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.
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