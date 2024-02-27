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هيئة تنمية المجتمع والشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي توقعان ميثاق التوأمة

2/27/2024 3:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقعت هيئة تنمية المجتمع بدبي
اتفاقية "ميثاق التوأمة"
ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تأكيداً على توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي، والهادفة إلى تضافر جهود المؤسسات الحكومية، بما يخدم المجتمع المحلي ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.


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