1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليومية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.9 مليار درهم تمت عبر 685 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 532 مبايعة بقيمة 1.56 مليار درهم، منها 72 مبايعة لأراضٍ، و431 مبايعة لوحدات سكنية و27 مبايعة لمبانٍ.

وبلغت قيمة المبيعات على الخارطة 442.3 مليون درهم تمت عبر 246 صفقة، أما المبيعات الجاهزة فبلغت 1.12 مليار درهم تمت عبر 286 صفقة.

وجاءت أهم المبايعات في دبي اليوم، لصفقة بيع قطعة أرض تجارية في منطقة نخلة جميرا بقيمة 88 مليون درهم، وأخرى سكنية بقيمة 55 مليون درهم في منطقة إمارات ليفينغ، كما بيعت فيلا على المخطط في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 39.7 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 246.5 مليون درهم تمت عبر 121 معاملة، منها 30 رهناً لأراض، و76 رهون لوحدات سكنية، و15 رهن لمباني، وكان أهمها صفقة رهن قطعة أرض سكنية في منطقة إمارات ليفينغ بقيمة 35.7 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 32 هبة بقيمة 93.9 مليون درهم، كان أهمها في لأرض في

جبل علي هيلز بقيمة 11.3 مليون درهم.

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