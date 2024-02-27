بنك المارية يُنجز أول عملية دفع باستخدام «جيوَن»

أعلن بنك المارية المحلي أنه في إطار مشاركته في تدشين المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيوَن" التي أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أنجز بنجاح أول عملية دفع على جهاز الدفع (POS) بواسطة بطاقة الخصم الجديدة "جيوَن"، التي تعتبر البطاقة الإماراتية المحلية الأولى في دولة الإمارات.

وتتميز البطاقة كونها مرتبطة بـالمحفظة الرقمية Wallet”“Mbank، وهي أول محفظة رقمية محلية في الدولة تستخدم تقنية السلسلة اللامركزية“Blockchain” والمعززة بتقنية الاستجابة السريعة "QR" والمربوطة بنظام الدفع المحلي.

ويعمل بنك المارية حاليًا على إضافة العديد من المؤسسات التجارية الكبيرة التي تقبل المدفوعات الرقمية لمنح عملاء البنك تجربة مميزة وفريدة دون عناء.

وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: "يعمل بنك المارية على تغيير إجراءات تسديد العملاء قيمة مشترياتهم اليومية وتحويل الأموال من خلال طرق مبتكرة ومستويات متقدمة وآمنة للغاية من خلال الأجهزة المحمولة والتي تقلل من تداول النقد وتحد من المخاطر المالية وعمليات الاحتيال. وبهذا الهدف، قمنا بالتعاون مع شركة الاتحاد للمدفوعات لطرح بطاقة الخصم "جيوَن" المرتبطة بمحفظة بنك المارية المحلي الرقمية، والتي تتضمن جميع الميزات المتقدمة للمعاملات اليومية وخدمات التحويلات الدولية والتجارة الإلكترونية بهدف توفير خدمات مالية متسقة وآمنة لكافة مكونات المجتمع".

وأضاف:" تتمتع المحفظة الرقمية الجديدة لبنك المارية المحلي، من خلال الشراكات الإستراتيجية والبنية التحتية القوية، بالقدرة على المساعدة في إطلاق حقبة جديدة للمدفوعات العالمية وتحويل آلية شراء المستهلكين للمنتجات في المتاجر وعبر الإنترنت. والإعلان عن بطاقة الخصم "جيوَن" الخطوة الأولى ضمن التحديثات العديدة التي سنصدرها في المستقبل القريب. وكجزء من التزامنا المستمر بالأنظمة البيئية المفتوحة، سنواصل توسيع قدرات محفظة بنك المارية المحلي الرقمية من خلال العمل بشكل وثيق مع بيوت الخبرة وشركائنا في دولة الإمارات لنصبح من الرواد في مجال الدفع عبر الهاتف المحمول." وستكون محفظة Mbank Wallet جاهزة للاستخدام في نهاية الربع الأول من عام 2024.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز