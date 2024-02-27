بنك دبي الإسلامي يصدر بنجاح صكوكاً مستدامة بقيمة مليار دولار



أعلن بنك دبي الإسلامي، الحائز على تصنيف“A3” من قبل وكالة "موديز" وتصنيف“A” من قبل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، عن نجاحه في تسعير ثالث إصداراته من الصكوك المستدامة البالغة قيمته مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات، بمعدل ربح 5.243% سنوياً، ما يمثل هامشًا قدره 95 نقطة أساس على عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من خمس سنوات.

وأصدرت الصكوك وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة.

ويعكس تسعير الإصدار أدنى هامش ائتماني حققه بنك دبي الإسلامي على الإطلاق، مما يجعل البنك واحدة من المؤسسات المالية القليلة المختارة في منطقة الشرق الأوسط التي تبقى ضمن حدود 100 نقطة أساس لإصدار رئيسي. ويعد هذا الإصدار البالغ قيمته مليار دولار الإصدار المستدام الأكبر من نوعه لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط منذ عام تقريبًا.

وشهد الإصدار إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط. وقد تم تسعير الصكوك إثر الانتهاء من حملة تسويقية شاملة شملت سنغافورة ولندن قام خلالها بنك دبي الإسلامي باطلاع المستثمرين على أدائه المالي، وإطار التمويل المستدام الذي يعتمده ضمن استراتيجية وخططه في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين، إذ على الرغم من زيادة حجم الإصدار، فقد تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من ضعفين ونصف، في مؤشر واضح على مدى قوة الأداء المالي للبنك والانطباع الذي تركته مسيرة البنك المستدامة لدى قاعدة المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم.

وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي:“يُسعدنا الإعلان عن الإصدار الناجح لصكوكنا المستدامة الثالثة اليوم، في إنجاز يعكس التزامنا الراسخ بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويتماشى مع أجندة الاستدامة وتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية في دولة الإمارات وصولاً إلى الهدف الأسمى للدولة في هذا المجال بتحقيق الحياد المناخي واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة”.

وأضاف " بالرغم من البيئة التنافسية لسوق الإصدارات الحالية، إلا اننا نجحنا في تسريع تنفيذ الإصدار نتيجة للأقبال القوي من المستثمرين حيث تجاوز الطلب 2.5 مليار دولار أمريكي، ما سمح لنا بزيادة حجم الإصدار ضمن نطاق السعر المستهدف. وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لمستثمرينا على ثقتهم وإيمانهم المتواصلين ببنك دبي الإسلامي".

وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورو نكست دبلن وناسداك دبي.

ويشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، ومدير الاكتتاب المشترك، كما تم تفويض كل من الراجحي كابيتال، وبنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، للعمل بصفة مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.





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