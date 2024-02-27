اعتقال امرأة وزوجها في إسبانيا .. باعا ابنة الزوجة (12 عاماً) للزواج قسراً

تردد أن امرأة وزوجها في إسبانيا باعا ابنة الزوجة (12 عاما) لكي تتزوج قسرا مقابل 3 آلاف يورو (3250 دولار).

وتم اعتقال الأم وزوجها في منتصف فبراير في بلدة مالاجون على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب مدريد، حسبما ذكرت قناة "ار تي في اي" الحكومية اليوم الثلاثاء، نقلا عن الشرطة المدنية.

وقال التقرير إنه تم العثور على الفتاة بعد أيام قليلة في بازا وهي بلدة في إقليم الأندلس، على بعد نحو 200 كيلومتر من منزل الأم وزوجها. وتم إنقاذها قبل إجبارها على الزواج من مراهق (17 عاما).

ورفضت الأم هذه المزاعم وقالت إن ابنتها هي التي كانت ترغب في "الذهاب إلى صديقها".

وأكدت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اعتقال أم الفتاة وزوجها.

وحصلت الشرطة على معلومة من جارة الأم في مالاجون، وفقا لقناة "ار تي في اي".

وقالت الجارة في مقابلة مع القناة إن "الفتاة الصغيرة أقرب صديقة لابني.. وقد تعرضت للضرب من والدتها وطلبت مني ذات يوم أن أساعدها وأخبرتني بكل شيء". وأوضحت أن الفتاة كانت تخاف من والدتها وكانت دائما "تبكي وترتجف".

وأضافت الجارة أنها ذهبت بالفعل إلى الشرطة في وقت سابق وأبلغتهم عن إساءة معاملة الفتاة، مشيرة إلى أنها أبلغت الشرطة مجددا بعد اختفاء الفتاة "مما دفع الشرطة للتحرك سريعا".



