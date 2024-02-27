الفلسطيني وسام أبوعلي يسجل ثنائية في ظهوره الأول بالدوري المصري مع الأهلي

سجل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي ثنائية في أول ظهور له بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم مع ناديه الجديد الأهلي حامل اللقب اليوم الثلاثاء ليقوده لفوز كبير 5-‭1‬ على بلدية المحلة في مباراة مؤجلة بالمسابقة.

وفي شوط أول من طرف واحد تقريبا، وضع أبو علي المنتقل للأهلي من سيريوس السويدي في يناير الماضي فريقه في المقدمة بعد خمس دقائق فقط بعد أن وصلته تمريرة طولية من رامي ربيعة لينفرد بالمرمى ويسدد من يمين منطقة الجزاء في الشباك.

وأضاف زميله كريم فؤاد الهدف الثاني في الدقيقة ‭14‬ بعد أن لعب المغربي رضا سليم كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء قابلها محمد مجدي (أفشة) بتسديدة من داخل المنطقة ارتدت من الدفاع فتابعها فؤاد بتسديدة من لمسة واحدة سكنت أقصى يسار المرمى.

وأكمل المغربي سليم ثلاثية الفريق قبل الاستراحة بعدما تلقى تمريرة طولية رائعة من إمام عاشور وضعته في انفراد بالمرمى ليهز الشباك.

واستهل الأهلي الشوط الثاني بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة بعد تعرض عاشور لعرقلة في المنطقة سجلها أبو علي بنجاح.

وسجل الفرنسي أنتوني موديست الهدف الخامس في الدقيقة 73 بعدما تلقى تمريرة بين المدافعين من أفشة ليراوغ لاعبا ويسدد كرة أرضية في الشباك.

وسجل حسام أشرف هدفا شرفيا لبلدية المحلة من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة من سبع مباريات في المركز التاسع بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة من 14 مباراة‭ ‬في المركز 13. ويتصدر إنبي المسابقة برصيد 26 نقطة من 14 مباراة متقدما بثلاث نقاط على المصري البورسعيدي الذي لعب 12 مباراة.





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