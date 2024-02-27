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نتانياهو: موقف إسرائيل من الحرب على غزة يحظى بدعم شعبي أمريكي

2/27/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الثلاثاء إنه قاوم باستمرار الضغوط لإنهاء الحرب على غزة قبل الأوان وإن هذا الموقف يحظى بدعم شعبي أمريكي "سيساعدنا على مواصلة الحملة حتى تحقيق النصر الكامل" على حركة حماس.

جاء ذلك في بيان وصف بأنه رد على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي حذر فيها من فقدان حكومة اليمين المتشدد في إسرائيل الدعم الدولي.

وأشار نتانياهو في البيان إلى استطلاع للرأي العام الأمريكي أظهر أن 82 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون إسرائيل على حماس.


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