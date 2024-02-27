نتانياهو: موقف إسرائيل من الحرب على غزة يحظى بدعم شعبي أمريكي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الثلاثاء إنه قاوم باستمرار الضغوط لإنهاء الحرب على غزة قبل الأوان وإن هذا الموقف يحظى بدعم شعبي أمريكي "سيساعدنا على مواصلة الحملة حتى تحقيق النصر الكامل" على حركة حماس.
جاء ذلك في بيان وصف بأنه رد على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي حذر فيها من فقدان حكومة اليمين المتشدد في إسرائيل الدعم الدولي.
وأشار نتانياهو في البيان إلى استطلاع للرأي العام الأمريكي أظهر أن 82 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون إسرائيل على حماس.
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