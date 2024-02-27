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بسبب سياسته في غزة .. بايدن يواجه احتجاج الناخبين في ميشيغان

2/27/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توجه الناخبون في ولاية ميشيغان الأمريكية الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع في انتخابات تمهيدية يُتوقع أن تكون بمثابة حفل استعراض آخر للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، لكنها قد تعبر عن الغضب من موقف الديمقراطي جو بايدن من الحرب في غزة.

لا يواجه بايدن البالغ من العمر 81 عاماً أي معارضة جدية لترشحه لولاية ثانية في البيت الأبيض. ولكن مع تزايد عدد القتلى المدنيين في الحملة العسكرية التي تنفذها إسرائيل في غزة ضد حماس، تراجع تأييده بين المسلمين والعرب الأمريكيين، وهم كتلة حسمت فوزه في ميشيغان بفارق ضئيل عام 2020 على ترامب.

تضم هذه الولاية في الغرب الأوسط الأمريكي أكبر نسبة من السكان الذين يُعرفون عن أنفسهم بأنهم من أصل شرق أوسطي أو شمال إفريقي في البلاد، ويتركز معظمهم حول ديترويت.

ويدعو الناشطون في ساحة المواجهة الرئيسية هذه حيث كان هامش فوز بايدن قبل أربع سنوات مجرد 150 ألف صوت، سكان ميشيغان إلى التصويت على أساس أنهم "غير ملتزمين" تعبيرا عن احتجاجهم وللضغط على الرئيس للتراجع عن دعمه لإسرائيل والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

لن يمنع ذلك نيل بايدن بطاقة ترشيح الحزب الديموقراطي بسهولة إذ أن نتائج منافسه الرئيسي المحتمل، عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا دين فيليبس، متدنية في استطلاعات الرأي.

لكن من شأن عدد كبير من الأصوات القائمة على الاحتجاج أن يثير القلق قبيل انتخابات نوفمبر العامة عندما لن يكون بإمكان بايدن خسارة حتى جزء من أصوات ائتلافه في الولاية.

بدأت الحرب إثر هجوم شنته حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر وأدى إلى مقتل نحو 1160 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية. لكن القلق تصاعد وسط ارتفاع عدد القتلى المدنيين في الحملة الانتقامية الإسرائيلية، والذي يبلغ الآن نحو 30 ألفًا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.

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