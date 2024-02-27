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مجموعة علي بابا تقود جولة تمويل جديدة لشركة ذكاء اصطناعي صينية

2/27/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قادت مجموعة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا جروب هولدنغز أكبر جولة تمويل مفردة لإحدى شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة. وتشير أحدث حلقة من مسلسل الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها المجموعة الصينية إلى أنها عادت مجددا لاستخدام أموالها لاستغلال فرص النمو.

وانضمت علي بابا إلى تنسنت هولدنغز وشركات تكنولوجيا أمريكية مثل مايكروسوف كورب في المراهنة الكثيفة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تعمل بها منصة المحادثة الآلية شات جي.بي.تي. وضخت علي بابا مليار دولار في شركة مونشوت أيه.آي الناشئة للذكاء الاصطناعي التي يبلغ عمرها عام واحد فقط، وزادت قيمتها السوقية ثماني مرات إلى حوالي 5ر2 مليار دولار، بحسب مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن قائمة المستثمرين في مونشوت تضم أيضا شركات لونغ زد هونغشان الذراع الاستثمارية لشركة توصيل الأطعمة للمنازل ميتوان.

تأسست شركة مونشوت في مارس 2023 وهي من أشهر الشركات الناشئة في الصين والتي تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي، على أمل أن تصبح مثل شركة أوبن أيه.آي الأمريكية المطورة لمنصة شات جي.بي.تي. وفي نوفمبر الماضي أطلقت مونشوت منصة المحادثة الآلية بالذكاء الاصطناعي التابعة لها باسم كيمي. ومنذ ذلك الوقت أطلقت أيضا منصة للمطورين لتطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي تتوافق مع نموذجها. وعندما جمعت مونشوت أول جولة تمويل لها كانت قيمتها السوقية تبلغ 300 مليون دولار فقط.


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