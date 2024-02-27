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عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ

2/27/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي خافيير بيتل نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية وزير التعاون والشؤون الإنسانية في دوقية لوكسمبورغ علاقات التعاون وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في أبوظبي معالي خافيير بيتل حيث بحث اللقاء عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات بين البلدين وما تزخر به من فرص واعدة للنمو و التطور في القطاعات كافة.

كما بحث سموه وبيتل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها لاسيما الإنسانية، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي خافيير بيتل مؤكدا على العلاقات المتميزة والمتطورة التي تجمع بين البلدين.

كما أعرب سموه عن أمله أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز مستويات التعاون المشترك بما يدعم الأهداف التنموية للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.


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