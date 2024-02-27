قواعد جديدة تخفض تكاليف تجارة الخدمات العالمية 119 مليار دولار سنوياً

صادقت منظمة التجارة العالمية أمس على قواعد جديدة لتسهيل تجارة الخدمات بين أكثر من 70 دولة عضو، حسب ما أعلن المفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس، رغم اعتراض أولي من جانب الهند وجنوب إفريقيا.

بحسب بيان للاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق سيساهم، من خلال تسهيل الآليات الإدارية والقواعد الفنية، في خفض تكاليف التجارة العالمية للخدمات بأكثر من 119 مليار دولار كل عام.

وقال دومبروفسكيس خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة المنعقد في أبوظبي، إن «التوصل إلى هذه النتيجة... ودمجها في منظمة التجارة العالمية لم يكن أمراً سهلاً».

وأضاف «لقد واجهنا معارضة من جانب اثنين من أعضاء المنظمة» لكن «روح التسوية» أزالت العقبات في نهاية المطاف، بدون أن يسمّي الدولتين.

من جانبها، شكرت المديرة العامة للمنظمة النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيوالا «الهند وجنوب إفريقيا لإيجاد طريق للمضي قدماً».

وتقدّر قيمة صادرات الخدمات العالمية بأكثر من 6.5 تريليونات دولار، ما يمثل 23% من مجموع التجارة العالمية، بحسب الاتحاد الأوروبي.

وينطبق الاتفاق الجديد لمنظمة التجارة العالمية على 71 دولة عضو وقعت عليه - وهي تمثّل 92% من التجارة العالمية للخدمات - ولكن يمكن للشركات من الدول الأعضاء الأخرى الاستفادة منه أيضاً.

الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي من بين الأطراف الموقعة على الاتفاق، أما الهند وجنوب إفريقيا فلم توقعا عليه.

واعتبر وزير التجارة الخارجية الكوستاريكي مانويل توفار الذي قادت بلاده المفاوضات بشأن الاتفاق، أنها «مرحلة مهمة» بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة.

وقال «هذه أول نتيجة تحققها منظمة التجارة العالمية في مجال الخدمات منذ أكثر من 25 عاماً. إنها قصة نجاح حقيقية لهذه المنظمة».