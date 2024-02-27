ألمانيا تؤكد التحقيق مع رئيس مصرف لبنان المركزي السابق

ذكر مكتب المدعي العام في ميونيخ، الثلاثاء، أن ممثلي الادعاء أكدوا للمرة الأولى إجراء تحقيقات تتعلق بغسل أموال ضد الرئيس السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وقال ممثلو الادعاء إنهم يحققون مع سلامة، الذي شغل المنصب من 1993 إلى 2023، إلى جانب شقيقه رجا ومشتبه بهم آخرين بتهم تشمل التزوير وغسل الأموال والاختلاس.

وينفي الأخوان سلامة هذه الاتهامات.

وقال مصدر لرويترز العام الماضي إن ألمانيا أصدرت مذكرة اعتقال بحق سلامة بتهم تتعلق بالفساد.

ويجري التحقيق مع سلامة (72 عاماً) في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل في اتهامات تتعلق بحصوله على مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان مما أضر بالدولة، إلى جانب ضلوعه في غسل هذه الأموال في الخارج.

وقال مكتب المدعي العام في ميونيخ إن جزءا من الأموال جرى تحويله إلى أوروبا عبر شركة لصناديق البريد في جزر العذراء البريطانية واستُثمر في قطاع العقارات في دول منها ألمانيا.

وأضاف المكتب أن السلطات صادرت ثلاثة عقارات تجارية في ميونيخ وهامبورج بقيمة إجمالية تقارب 28 مليون يورو، وذلك في إطار عملية تعاونت فيها مع شركائها من فرنسا ولوكسمبورج.

كما سيطرت السلطات على أسهم في شركة عقارية مقرها دوسلدورف تبلغ قيمتها نحو سبعة ملايين يورو.