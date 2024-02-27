ميرسك: اضطرابات البحر الأحمر قد تستمر للنصف الثاني من العام

حذرت شركة ميرسك من أن الاضطرابات التي تواجه قطاع شحن الحاويات عبر البحر الأحمر قد تستمر حتى النصف الثاني من العام.

وابتعدت شركات شحن الحاويات الكبرى عن البحر الأحمر وقناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول أفريقيا، بعد الهجمات التي شنها مسلحو حركة الحوثي اليمنية على السفن.

وقال تشارلز فان دير ستين رئيس قسم أمريكا الشمالية في ميرسك في بيان، اليوم الثلاثاء: "كونوا مستعدين لاستمرار الوضع في البحر الأحمر حتى النصف الثاني من العام، وعليكم تحديد فترات عبور أطول في خططكم المتعلقة بسلاسل التوريد".

وقالت ميرسك، وهي شركة رائدة في التجارة العالمية، إنها رفعت القدرة التشغيلية للسفن بنحو ستة بالمئة لتعويض التأخيرات من جراء اتخاذ السفن الطريق الأطول حول قارة أفريقيا.

كما طلبت الشركة التي يقع مقرها في كوبنهاغن من العملاء، ومن بينهم عمالقة البيع بالتجزئة مثل وول مارت ونايكي، الاستعداد لارتفاع تكاليف الشحن. وأدت زيادة مدة الإبحار إلى رفع أسعار الشحن بالفعل.

وقالت ميرسك إن فترات الإبحار الأطول حول أفريقيا تعني أيضاً تأخيرات كبيرة للسفن المتجهة إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ونصحت العملاء بالبحث عن موانئ بديلة في المكسيك وشمال غرب المحيط الهادي ولوس أنجليس للبضائع المتجهة إلى الساحل الشرقي.

وأشارت ميرسك إلى أن الازدحام الشديد في أوكلاند بولاية كاليفورنيا أدى أيضاً

إلى تأخير عودة سفن الحاويات إلى آسيا لتحميل البضائع.