الرئيس الفرنسي يعقد جلسة مباحثات رسمية مع أمير قطر في قصر (الاليزيه)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 27 - 2 (كونا) -- بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء جلسة مباحثات رسمية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في قصر (الاليزيه).
ونقلت وسائل الاعلام المحلية استقبال ماكرون للشيخ تميم بن حمد في مراسم رسمية في قصر (الاليزيه).
وتعد هذه الزياره هي الأولى من نوعها التي يقوم بها أمير قطر لفرنسا منذ 15 عاما وزيارة الدولة الأولى للشيخ تميم منذ توليه الحكم في عام 2013.
ويرتقب أن تركز المباحثات على المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالاضافة الى تعميق العلاقات الثنائية بما يتماشى مع رؤى 2030 لفرنسا وقطر في المجالين الاقتصادي والاستثماري بالاضافة إلى مجال الدفاع والأمن والتعاون الثقافي والتنموي.
وتشير التقديرات إلى أن قطر تلعب دورا محوريا من ناحية دعم الاقتصاد الفرنسي وذلك من خلال دور الاستثمارات حيث تحتل المرتبة الأولى من بين الاستثمارات القادمة من الشرق الأوسط في توفير فرص العمل في فرنسا.
يذكر أنه تم إنشاء صندوق استثمارات ثنائي بين فرنسا وقطر في عام 2013 بقيمة 300 مليون يورو (نحو 6ر325 مليون دولار) وتم تجديده في عام 2023 بالقيمة نفسها في توفير التمويل اللازم للشركات الفرنسية المبتكرة ذات المستقبل الواعد.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه من المقرر أن يجري الجانبان مباحثات حول الوضع في قطاع غزة وضمان حماية السكان المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لهم.
كما سيتم خلال الزيارة التي تستغرق يومين التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات عدة بالاضافة الى مأدبة عشاء تقام على شرف الشيخ تميم. (النهاية)
م ع / م م ج
MENAFN27022024000071011013ID1107907457
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