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الرئيس الفرنسي يعقد جلسة مباحثات رسمية مع أمير قطر في قصر (الاليزيه)

2/27/2024 2:40:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 27 - 2 (كونا) -- بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء جلسة مباحثات رسمية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في قصر (الاليزيه).
ونقلت وسائل الاعلام المحلية استقبال ماكرون للشيخ تميم بن حمد في مراسم رسمية في قصر (الاليزيه).
وتعد هذه الزياره هي الأولى من نوعها التي يقوم بها أمير قطر لفرنسا منذ 15 عاما وزيارة الدولة الأولى للشيخ تميم منذ توليه الحكم في عام 2013.
ويرتقب أن تركز المباحثات على المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالاضافة الى تعميق العلاقات الثنائية بما يتماشى مع رؤى 2030 لفرنسا وقطر في المجالين الاقتصادي والاستثماري بالاضافة إلى مجال الدفاع والأمن والتعاون الثقافي والتنموي.
وتشير التقديرات إلى أن قطر تلعب دورا محوريا من ناحية دعم الاقتصاد الفرنسي وذلك من خلال دور الاستثمارات حيث تحتل المرتبة الأولى من بين الاستثمارات القادمة من الشرق الأوسط في توفير فرص العمل في فرنسا.
يذكر أنه تم إنشاء صندوق استثمارات ثنائي بين فرنسا وقطر في عام 2013 بقيمة 300 مليون يورو (نحو 6ر325 مليون دولار) وتم تجديده في عام 2023 بالقيمة نفسها في توفير التمويل اللازم للشركات الفرنسية المبتكرة ذات المستقبل الواعد.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه من المقرر أن يجري الجانبان مباحثات حول الوضع في قطاع غزة وضمان حماية السكان المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لهم.
كما سيتم خلال الزيارة التي تستغرق يومين التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات عدة بالاضافة الى مأدبة عشاء تقام على شرف الشيخ تميم. (النهاية)

م ع / م م ج




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