باكستان: مقتل رجل أمن وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح شمالي البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام اباد - 27 - 2 (كونا) -- قتل شرطي واحد على الاقل وأصيب ثلاثة آخرون إثر تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة من المسلحين اليوم الثلاثاء في ولاية خيبر بختونخوا شمال باكستان قرب الحدود لأفغانستان.
وذكر مسؤول شرطة الولاية الضابط نجيب الرحمن في بيان لوسائل الاعلام أن فريق الشرطة توجه الى منطقة (ماتا كاتلانغ) في مقاطعة ماردان إثر وجود معلومات تدل على تواجد عناصر إرهابية مسلحة.
وأضاف أن الارهابيين تبادلوا إطلاق النار وألقوا بقنبلة يدوية على قوات الأمن ما أسفر عن قتل وإصابة ثلاثة اخرين من رجال الأمن موضحا ان الشرطة قتلت اثنين من المسلحين خلال تبادل إطلاق النار.
وأشار الى ان هناك قوة إضافية من رجال الامن وصلت الى مكان الحادث بعد الهجوم وبدأت في تمشيط المنطقة.
ويأتي إطلاق النار في الوقت الذي شهد فيه إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان في البلاد ارتفاعا في حوادث العنف قبيل الانتخابات العامة التي اجريت في ال8 من الشهر الجاري. (النهاية)
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