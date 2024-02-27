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باكستان: مقتل رجل أمن وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح شمالي البلاد

2/27/2024 2:40:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام اباد - 27 - 2 (كونا) -- قتل شرطي واحد على الاقل وأصيب ثلاثة آخرون إثر تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة من المسلحين اليوم الثلاثاء في ولاية خيبر بختونخوا شمال باكستان قرب الحدود لأفغانستان.
وذكر مسؤول شرطة الولاية الضابط نجيب الرحمن في بيان لوسائل الاعلام أن فريق الشرطة توجه الى منطقة (ماتا كاتلانغ) في مقاطعة ماردان إثر وجود معلومات تدل على تواجد عناصر إرهابية مسلحة.
وأضاف أن الارهابيين تبادلوا إطلاق النار وألقوا بقنبلة يدوية على قوات الأمن ما أسفر عن قتل وإصابة ثلاثة اخرين من رجال الأمن موضحا ان الشرطة قتلت اثنين من المسلحين خلال تبادل إطلاق النار.
وأشار الى ان هناك قوة إضافية من رجال الامن وصلت الى مكان الحادث بعد الهجوم وبدأت في تمشيط المنطقة.
ويأتي إطلاق النار في الوقت الذي شهد فيه إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان في البلاد ارتفاعا في حوادث العنف قبيل الانتخابات العامة التي اجريت في ال8 من الشهر الجاري. (النهاية)

س ب ك / ف ا س




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