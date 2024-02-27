بريطانيا والولايات المتحدة تفرضان عقوبات مشتركة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران و(الحوثي)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 27 – 2 (كونا) -- أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء فرض عقوبات مشتركة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران وميليشيا (الحوثي).
وفي لندن أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان صحفي أن من بين المشمولين بالعقوبات "نائب قائد قوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني محمد رضا فلاح زاده ورجل الأعمال المقيم بإيران سعيد الجمال المسؤول عن تمويل جماعة الحوثي".
وأضاف كاميرون أن عقوبات تجميد الممتلكات وحظر السفر شملت أيضا "وكيل وزارة الداخلية وقائد قوات الشرطة علي حسين بدر الدين الحوثي اضافة إلى عدد من الوحدات المتخصصة التابعة للحرس الإيراني المسؤولة عن تدريب وتمويل جماعة الحوثي".
وأوضح أن العقوبات البريطانية "طالت إلى غاية اليوم اكثر من 400 فرد وكيان إيراني متورطين في زعزعة امن واستقرار منطقة الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن "عقوبات مماثلة طالت الشهر الماضي ولأول مرة مسؤولين من جماعة الحوثي في اليمن بعد بداية هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر في نوفمبر الماضي".
وفي واشنطن قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها اتخذ إجراءات بالتنسييق مع بريطانيا ضد "نائب قائد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني - فيلق القدس محمد رضا فلاح زاده" مضيفة أن (أوفاك) قام بإدراج "إبراهيم النشيري وهو عضو في ميليشيا (الحوثي) بسبب دوره في دعم جهود الحوثيين العسكرية".
وأشارت الوزارة إلى أنها فرضت عقوبات بشكل منفصل عن بريطانيا على "مالك ومشغل سفينة تستخدم لشحن السلع الإيرانية التي تم بيعها لدعم كل من الحوثيين وفيلق القدس" موضحة أن "الإيرادات المتولدة من خلال هذه الشبكات غير المشروعة تمكن جهود الحوثيين المسلحة بما في ذلك العديد من الهجمات الإرهابية في المنطقة باستخدام المسيرات والصواريخ المتقدمة".
من ناحيته قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إن عقوبات واشنطن تؤكد "تصميمنا على استهداف جهود (فيلق القدس) التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين في التهرب من العقوبات الأمريكية وتمويل المزيد من الهجمات في المنطقة".
ومن جانبه أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إلى أن العقوبات الجديدة تأتي في أعقاب تصنيف الولايات المتحدة الأخير "لجماعة أنصار الله (الحوثيين) كمنظمة إرهابية عالمية محددة بسبب هجماتها غير المسبوقة على التجارة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن".
وأوضح أن العقوبات المنسقة مع بريطانيا تندرج في إطار "شراكتنا الثنائية في الحرب العالمية ضد الإرهاب" مشددا على مواصلة الولايات المتحدة التزامها "بمكافحة تمويل الإرهاب واستخدام جميع الوسائل المتاحة لعرقلة هجمات (الحوثيين) على الشحن الدولي في المنطقة".
وأعلنت الولايات المتحدة في 17 يناير الماضي عن إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتركزة في المنطقة غير أنها أوضحت في الوقت نفسه أنها ستعيد تقييم هذا التصنيف إذا أوقفت الميليشيا هجماتها.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد شطبت ميليشيا الحوثي من لوائح الإرهاب التي أدرجتها فيها واشنطن سابقا ك "منظمة إرهابية" وبررت الخارجية الأمريكية الإجراء آنذاك بأنه جاء بناء على تقييم مفاده أن تصنيف الجماعة على لائحة الإرهاب الأمريكية أضر بجهود إغاثة اليمنيين وإيصال المساعدات الدولية لهم. (النهاية)
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