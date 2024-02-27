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بريطانيا والولايات المتحدة تفرضان عقوبات مشتركة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران و(الحوثي)

2/27/2024 2:40:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 27 – 2 (كونا) -- أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء فرض عقوبات مشتركة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران وميليشيا (الحوثي).
وفي لندن أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان صحفي أن من بين المشمولين بالعقوبات "نائب قائد قوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني محمد رضا فلاح زاده ورجل الأعمال المقيم بإيران سعيد الجمال المسؤول عن تمويل جماعة الحوثي".
وأضاف كاميرون أن عقوبات تجميد الممتلكات وحظر السفر شملت أيضا "وكيل وزارة الداخلية وقائد قوات الشرطة علي حسين بدر الدين الحوثي اضافة إلى عدد من الوحدات المتخصصة التابعة للحرس الإيراني المسؤولة عن تدريب وتمويل جماعة الحوثي".
وأوضح أن العقوبات البريطانية "طالت إلى غاية اليوم اكثر من 400 فرد وكيان إيراني متورطين في زعزعة امن واستقرار منطقة الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن "عقوبات مماثلة طالت الشهر الماضي ولأول مرة مسؤولين من جماعة الحوثي في اليمن بعد بداية هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر في نوفمبر الماضي".
وفي واشنطن قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها اتخذ إجراءات بالتنسييق مع بريطانيا ضد "نائب قائد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني - فيلق القدس محمد رضا فلاح زاده" مضيفة أن (أوفاك) قام بإدراج "إبراهيم النشيري وهو عضو في ميليشيا (الحوثي) بسبب دوره في دعم جهود الحوثيين العسكرية".
وأشارت الوزارة إلى أنها فرضت عقوبات بشكل منفصل عن بريطانيا على "مالك ومشغل سفينة تستخدم لشحن السلع الإيرانية التي تم بيعها لدعم كل من الحوثيين وفيلق القدس" موضحة أن "الإيرادات المتولدة من خلال هذه الشبكات غير المشروعة تمكن جهود الحوثيين المسلحة بما في ذلك العديد من الهجمات الإرهابية في المنطقة باستخدام المسيرات والصواريخ المتقدمة".
من ناحيته قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إن عقوبات واشنطن تؤكد "تصميمنا على استهداف جهود (فيلق القدس) التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين في التهرب من العقوبات الأمريكية وتمويل المزيد من الهجمات في المنطقة".
ومن جانبه أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إلى أن العقوبات الجديدة تأتي في أعقاب تصنيف الولايات المتحدة الأخير "لجماعة أنصار الله (الحوثيين) كمنظمة إرهابية عالمية محددة بسبب هجماتها غير المسبوقة على التجارة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن".
وأوضح أن العقوبات المنسقة مع بريطانيا تندرج في إطار "شراكتنا الثنائية في الحرب العالمية ضد الإرهاب" مشددا على مواصلة الولايات المتحدة التزامها "بمكافحة تمويل الإرهاب واستخدام جميع الوسائل المتاحة لعرقلة هجمات (الحوثيين) على الشحن الدولي في المنطقة".
وأعلنت الولايات المتحدة في 17 يناير الماضي عن إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتركزة في المنطقة غير أنها أوضحت في الوقت نفسه أنها ستعيد تقييم هذا التصنيف إذا أوقفت الميليشيا هجماتها.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد شطبت ميليشيا الحوثي من لوائح الإرهاب التي أدرجتها فيها واشنطن سابقا ك "منظمة إرهابية" وبررت الخارجية الأمريكية الإجراء آنذاك بأنه جاء بناء على تقييم مفاده أن تصنيف الجماعة على لائحة الإرهاب الأمريكية أضر بجهود إغاثة اليمنيين وإيصال المساعدات الدولية لهم. (النهاية)

م ر ن / ر س ر / م ع ح ع




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