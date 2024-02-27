الولايات المتحدة تقدم مساعدات إنسانية إضافية لقطاع غزة والضفة الغربية بقيمة 53 مليون دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 2 (كونا) -- أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الثلاثاء تقديم الولايات المتحدة 53 مليون دولار إضافية على شكل مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة والضفة الغربية المتأثرين من الصراع المستمر.
وذكرت الوكالة في بيان صحفي أن هذا التمويل الإضافي سيعمل على دعم الشركاء بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الدولية غير الحكومية لتوفير مساعدات الغذاء والصحة والتغذية والمأوى والحماية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وأضاف البيان أن المساعدات تشمل تقديم الدعم لعلاج سوء التغذية الحاد والوقاية منه وبذلك يصل المبلغ الإجمالي للتمويل الذي أعلنته الحكومة الأمريكية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 180 مليون دولار.
وأوضح أن هذا التمويل يعمل على دعم المنظمات الإنسانية الموثوقة التي هي في وضع يمكنها من تقديم المساعدة على وجه السرعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في غزة والضفة الغربية كما ستعمل الوكالة الامريكية للتنمية من خلال هذه المساعدات مع الشركاء في غزة لتقديم المساعدات للأشخاص المتضررين من نقص المياه الحاد وانتشار الأمراض المعدية والتي تفاقمت بسبب الاكتظاظ في مراكز لجوء النازحين ودعم عمليات المستشفى الميداني.
وأكد أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستواصل العمل عن قرب مع برنامج الأغذية العالمي لتوفير المساعدات الغذائية ذات الحاجة الماسة إليها لسكان غزة والضفة الغربية بما في ذلك الدقيق لإنتاج الخبز كما سيسمح التمويل للمنظمات غير الحكومية الشريكة بمواصلة تقديم مواد الإيواء مثل البطانيات وأغطية القماش المشمع العازل للماء.
وقال البيان إنه "وبمساعدة الشركاء في المنطقة وعلى المستوى العالمي تواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تلبية الاحتياجات المتزايدة في خضم الأزمة الإنسانية المتفاقمة لإنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة سكان غزة والضفة الغربية. (النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN27022024000071011013ID1107907454
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