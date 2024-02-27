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الولايات المتحدة تقدم مساعدات إنسانية إضافية لقطاع غزة والضفة الغربية بقيمة 53 مليون دولار

2/27/2024 2:40:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 2 (كونا) -- أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الثلاثاء تقديم الولايات المتحدة 53 مليون دولار إضافية على شكل مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة والضفة الغربية المتأثرين من الصراع المستمر.
وذكرت الوكالة في بيان صحفي أن هذا التمويل الإضافي سيعمل على دعم الشركاء بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الدولية غير الحكومية لتوفير مساعدات الغذاء والصحة والتغذية والمأوى والحماية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وأضاف البيان أن المساعدات تشمل تقديم الدعم لعلاج سوء التغذية الحاد والوقاية منه وبذلك يصل المبلغ الإجمالي للتمويل الذي أعلنته الحكومة الأمريكية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 180 مليون دولار.
وأوضح أن هذا التمويل يعمل على دعم المنظمات الإنسانية الموثوقة التي هي في وضع يمكنها من تقديم المساعدة على وجه السرعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في غزة والضفة الغربية كما ستعمل الوكالة الامريكية للتنمية من خلال هذه المساعدات مع الشركاء في غزة لتقديم المساعدات للأشخاص المتضررين من نقص المياه الحاد وانتشار الأمراض المعدية والتي تفاقمت بسبب الاكتظاظ في مراكز لجوء النازحين ودعم عمليات المستشفى الميداني.
وأكد أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستواصل العمل عن قرب مع برنامج الأغذية العالمي لتوفير المساعدات الغذائية ذات الحاجة الماسة إليها لسكان غزة والضفة الغربية بما في ذلك الدقيق لإنتاج الخبز كما سيسمح التمويل للمنظمات غير الحكومية الشريكة بمواصلة تقديم مواد الإيواء مثل البطانيات وأغطية القماش المشمع العازل للماء.
وقال البيان إنه "وبمساعدة الشركاء في المنطقة وعلى المستوى العالمي تواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تلبية الاحتياجات المتزايدة في خضم الأزمة الإنسانية المتفاقمة لإنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة سكان غزة والضفة الغربية. (النهاية)

ا م م / م م ج




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