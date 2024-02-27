الولايات المتحدة تؤكد دعمها لتعزيز الوحدة في إقليم كردستان العراق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 2 (كونا) -- قالت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن وزيرها أنتوني بلينكن أكد خلال اجتماع في واشنطن مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني دعم الولايات المتحدة لتعزيز الوحدة في الإقليم.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان صدر غداة اجتماع بلينكن وبارزاني في مقر الخارجية الأمريكية إن بلينكن شدد خلال اللقاء على "أهمية الشراكة الأمريكية مع إقليم كردستان العراق في سياق التزامهما المتبادل والدائم بالأمن الإقليمي وقيمهما المشتركة بما في ذلك الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان".
وأعرب بلينكن عن دعمه "للتعاون البناء بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان فضلا عن تعزيز الوحدة داخل الإقليم لتدعيم الاستقرار والازدهار الاقتصادي لجميع (مكونات) الشعب العراقي".
وشدد على أن "الدعم الأمريكي لإقليم كردستان العراق الصامد سيظل يشكل حجر الزاوية في العلاقة الديناميكية واسعة النطاق التي تتمتع بها الولايات المتحدة مع العراق".
كما ناقش بلينكن وبارزاني أهمية "المشاركة الكردية في اللجنة العسكرية العليا الأمريكية - العراقية والتي من شأنها التمكين من الانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق بما في ذلك إقليم كردستان". (النهاية)
ر س ر / ر ج
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