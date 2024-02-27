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الولايات المتحدة تؤكد دعمها لتعزيز الوحدة في إقليم كردستان العراق

2/27/2024 2:40:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 2 (كونا) -- قالت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن وزيرها أنتوني بلينكن أكد خلال اجتماع في واشنطن مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني دعم الولايات المتحدة لتعزيز الوحدة في الإقليم.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان صدر غداة اجتماع بلينكن وبارزاني في مقر الخارجية الأمريكية إن بلينكن شدد خلال اللقاء على "أهمية الشراكة الأمريكية مع إقليم كردستان العراق في سياق التزامهما المتبادل والدائم بالأمن الإقليمي وقيمهما المشتركة بما في ذلك الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان".
وأعرب بلينكن عن دعمه "للتعاون البناء بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان فضلا عن تعزيز الوحدة داخل الإقليم لتدعيم الاستقرار والازدهار الاقتصادي لجميع (مكونات) الشعب العراقي".
وشدد على أن "الدعم الأمريكي لإقليم كردستان العراق الصامد سيظل يشكل حجر الزاوية في العلاقة الديناميكية واسعة النطاق التي تتمتع بها الولايات المتحدة مع العراق".
كما ناقش بلينكن وبارزاني أهمية "المشاركة الكردية في اللجنة العسكرية العليا الأمريكية - العراقية والتي من شأنها التمكين من الانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق بما في ذلك إقليم كردستان". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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