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(طيور من الكويت).. معرض تشكيلي بمشاركة 22 فنانا كويتيا

2/27/2024 2:40:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الجالس
الكويت - 27 - 2 (كونا) -- أقيم اليوم الثلاثاء معرض رسوم تشكيلية توثق الطيور المرصودة في الكويت بريشة فنانين كويتيين مستوحاة من صور خاصة لراصد الطيور أحمد سالم في قاعتي الفنون وأحمد العدواني في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.
وافتتح المعرض الذي ينظم برعاية المجلس الوطني بمحاضرة علمية قدمها سالم وتحدث فيها عن انواع الطيور عالميا ومحليا وعلاقة الطيور بالحياة قديما وحديثا وبالتراث والفن.
وأشار سالم إلى توزيع الطيور عالميا وعددها وكذلك عدد المهدد منها بالانقراض داخل الكويت والجزيرة العربية كطائر (القمري) و(أم سالم) اضافة إلى الطيور المرصودة في البلاد وبعض انواع الطيور الشائعة والطيور الوطنية الثابتة مثل طائر (الحنكور).
ومن جانبه قال الرسام محمد الفارسي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان هذه المعارض لها أهمية كبيرة حيث يلتقي فيها عدد من الفنانين الكويتيين المميزين لتنفيذ فكرة واحدة بتوثيق ابداعاتهم في تحويل صور عن الطيور إلى لوحات فنية رائعة.
وأثنى الفارسي على اللوحات المشاركة والتي غلب عليها الجانب التسجيلي من ناحية نوع الطيور وحركاتها وألوانها وطريقة صيدها وهجرتها ووقت وجودها في البلاد وخاصة في فصل الربيع.
ويستمر المعرض الذي افتتح بحضور سفيرة تركيا لدى البلاد طوبى سونمز وسفير باكستان مالك فاروق مدة ثلاثة أيام بمشاركة 22 فنانا تشكيليا كويتيا بـ77 لوحة.(النهاية)

خ م ج / خ ع ح




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