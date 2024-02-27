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كاظمة يحرز لقب كأس السوبر لكرة قدم الصالات بعد فوزه على الكويت (4-3)

2/27/2024 2:40:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 2 (كونا) -- أحرز نادي كاظمة اليوم الثلاثاء لقب بطولة كأس السوبر لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي (2023 - 2024) للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكويت بنتيجة (4-3).
وعلى صالة نادي الكويت حقق كاظمة لقب البطولة بنسختها الـ13 بعد مباراة مثيرة اشعلت حماسة الجمهور الحاضر بأحداثها حيث قدم الفريقان مستوى يليق بالمباراة النهائية.
وتقدم كاظمة في الشوط الاول بهدفين سجلهما كريس وصالح الفاضل فيما قلص لاعب الكويت عبدالرحمن الطويل الفارق بتسجيله الهدف الاول لفريقه.
وفي الشوط الثاني سجل كاظمة هدفه الثالث عبر اللاعب مانشل ليتمكن الكويت من تعديل النتيجة بتسجيله هدفين عن طريق اللاعب عبدالرحمن الطويل وعبدالعزيز بوراشد فيما حسم لاعب كاظمة كريس اللقب لفريقه لتسجيله الهدف الرابع.
وحقق كاظمة اللقب للمرة الرابعة في تاريخه فيما حققت اندية الكويت والقادسية واليرموك اللقب ثلاث مرات لكل منها.(النهاية)

س ع د / ط أ ب




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