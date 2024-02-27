بايدن يواجه احتمال تصويت عقابي في الانتخابات التمهيدية بولاية (ميشيغان)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 2 (كونا) -- بدأ الناخبون اليوم الثلاثاء التصويت بالانتخابات التمهيدية في ولاية (ميشيغان) بالوسط الغربي الأمريكي حيث من المتوقع أن يمنح الكثيرون صوتا عقابيا ضد الرئيس جو بايدن بسبب موقفه من حرب الكيان الاسرائيلي المحتل في قطاع غزة.
وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن ميشيغان التي تعد موطنا لجالية كبيرة من المسلمين والعرب والذين يبلغ عدد الناخبين بينهم نحو 200 ألف وهم غاضبون من الدعم الأمريكي للكيان المحتل في حربه على غزة حيث استشهد ما يقارب 30 ألف شخص منذ بداية العمليات العسكرية المكثفة في السابع من أكتوبر الماضي.
وتوقعت حاكمة الولاية غريتشين ويتمر التي تتولى أيضا منصبا قياديا في الحملة الوطنية لإعادة انتخاب بايدن أن يصوت عدد "كبير" من الناخبين تصويتا عقابيا ضد الرئيس الحالي الساعي لولاية ثانية في البيت الأبيض.
وشددت الحاكمة في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) الأمريكية على أن ولاية ميشيغان "لا يمكن اعتبارها مضمونة" في إشارة إلى أنها إحدى الولايات المتأرجحة التي تصوت أحيانا للجمهوريين وأحيانا للديمقراطيين.
وتقود حركة (استمعوا لميشيغان) جهودا لحث الناخبين على التصويت بعبارة "غير ملتزمين" التي تعني أنهم لا يريدون أن يمنحوا أصواتهم لبايدن في هذه الانتخابات التمهيدية.
وقالت الحركة على موقعها الإلكتروني إن "الناخبين يبعثون برسالة واضحة الى بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في 27 فبراير مفادها بأنه يستطيع اعتبارنا خارج السباق".
وأضافت "أننا نصوت بورقة غير ملتزمين بها لأننا نرفض بشدة تمويل حرب بايدن والإبادة الجماعية في غزة".
وتعرف هذه الحركة نفسها على أنها "حملة في ولاية ميشيغان متعددة الأعراق والأديان ومناهضة للحرب (في غزة) لنقول للرئيس بايدن إننا غير ملتزمين بتمويل إدارته للحرب والإبادة الجماعية في غزة".
وأرسل بايدن في الثامن من الشهر الجاري مسؤولين في إدارته للقاء ممثلين عن المسلمين والعرب الأمريكيين في الولاية بهدف امتصاص غضبهم وتفاديا للتصويت ضده في الانتخابات الرئاسية العامة المقررة مطلع نوفمبر المقبل والتي من شبه المؤكد أنه سيواجه خلالها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وصوتت ميشيغان في الانتخابات الماضية لصالح بايدن لكنها في انتخابات 2016 صوتت لترامب وبالتالي تعد هذه الولاية إحدى ولايات الحسم التي يطلق عليها "الولايات المتأرجحة".
من جهة أخرى يصوت الناخبون أيضا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري حيث يختارون بين ترامب ومنافسته الوحيدة نيكي هيلي.
وفاز ترامب في جميع الانتخابات التمهيدية التي أجريت حتى الآن وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه يتقدم بفوارق مريحة على نيكي هيلي.
وفتحت مراكز التصويت أبوابها عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (12 ظهرا بتوقيت غرينيتش) وستغلق عند الثامنة مساء (الواحدة صباحا بتوقيت غرينيتش). (النهاية)
ع س ج / ر ج
MENAFN27022024000071011013ID1107907450