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بايدن يواجه احتمال تصويت عقابي في الانتخابات التمهيدية بولاية (ميشيغان)

2/27/2024 2:40:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 2 (كونا) -- بدأ الناخبون اليوم الثلاثاء التصويت بالانتخابات التمهيدية في ولاية (ميشيغان) بالوسط الغربي الأمريكي حيث من المتوقع أن يمنح الكثيرون صوتا عقابيا ضد الرئيس جو بايدن بسبب موقفه من حرب الكيان الاسرائيلي المحتل في قطاع غزة.
وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن ميشيغان التي تعد موطنا لجالية كبيرة من المسلمين والعرب والذين يبلغ عدد الناخبين بينهم نحو 200 ألف وهم غاضبون من الدعم الأمريكي للكيان المحتل في حربه على غزة حيث استشهد ما يقارب 30 ألف شخص منذ بداية العمليات العسكرية المكثفة في السابع من أكتوبر الماضي.
وتوقعت حاكمة الولاية غريتشين ويتمر التي تتولى أيضا منصبا قياديا في الحملة الوطنية لإعادة انتخاب بايدن أن يصوت عدد "كبير" من الناخبين تصويتا عقابيا ضد الرئيس الحالي الساعي لولاية ثانية في البيت الأبيض.
وشددت الحاكمة في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) الأمريكية على أن ولاية ميشيغان "لا يمكن اعتبارها مضمونة" في إشارة إلى أنها إحدى الولايات المتأرجحة التي تصوت أحيانا للجمهوريين وأحيانا للديمقراطيين.
وتقود حركة (استمعوا لميشيغان) جهودا لحث الناخبين على التصويت بعبارة "غير ملتزمين" التي تعني أنهم لا يريدون أن يمنحوا أصواتهم لبايدن في هذه الانتخابات التمهيدية.
وقالت الحركة على موقعها الإلكتروني إن "الناخبين يبعثون برسالة واضحة الى بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في 27 فبراير مفادها بأنه يستطيع اعتبارنا خارج السباق".
وأضافت "أننا نصوت بورقة غير ملتزمين بها لأننا نرفض بشدة تمويل حرب بايدن والإبادة الجماعية في غزة".
وتعرف هذه الحركة نفسها على أنها "حملة في ولاية ميشيغان متعددة الأعراق والأديان ومناهضة للحرب (في غزة) لنقول للرئيس بايدن إننا غير ملتزمين بتمويل إدارته للحرب والإبادة الجماعية في غزة".
وأرسل بايدن في الثامن من الشهر الجاري مسؤولين في إدارته للقاء ممثلين عن المسلمين والعرب الأمريكيين في الولاية بهدف امتصاص غضبهم وتفاديا للتصويت ضده في الانتخابات الرئاسية العامة المقررة مطلع نوفمبر المقبل والتي من شبه المؤكد أنه سيواجه خلالها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وصوتت ميشيغان في الانتخابات الماضية لصالح بايدن لكنها في انتخابات 2016 صوتت لترامب وبالتالي تعد هذه الولاية إحدى ولايات الحسم التي يطلق عليها "الولايات المتأرجحة".
من جهة أخرى يصوت الناخبون أيضا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري حيث يختارون بين ترامب ومنافسته الوحيدة نيكي هيلي.
وفاز ترامب في جميع الانتخابات التمهيدية التي أجريت حتى الآن وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه يتقدم بفوارق مريحة على نيكي هيلي.
وفتحت مراكز التصويت أبوابها عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (12 ظهرا بتوقيت غرينيتش) وستغلق عند الثامنة مساء (الواحدة صباحا بتوقيت غرينيتش). (النهاية)

ع س ج / ر ج



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