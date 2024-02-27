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الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على شركتين تسهلان نقل سلع إيرانية بقيمة 100 مليون دولار

2/27/2024 2:40:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 2 (كونا) -– أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على شركتين مسجلتين في هونغ كونغ وجزر مارشال تعملان على نقل البضائع الإيرانية إلى الصين وتقدر قيمتها ب 100 مليون دولار.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن "العقوبات استهدفت سفينة (كوهانا) التي ترفع علم بنما وتنقل البضائع والاسلحة نيابة عن وزارة الدفاع الايرانية الى الشركات الصينية وتشمل طائرات مسيرة تستخدمها روسيا في الحرب ضد أوكرانيا والميليشيات التابعة لايران في الشرق الاوسط".
وأضاف البيان أن "وزارة الخزانة ستواصل عرقلة الجهود غير المشروعة التي تقوم بها إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومنها تزويد الميليشيات بالأسلحة المستخدمة لمهاجمة القوات الأمريكية ومساعدة روسيا في غزو أوكرانيا".
وأوضحت أن "الكيانات التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية تساعد في إنتاج أنظمة الأسلحة الإيرانية بما في ذلك الطائرات بدون طيار التي يتم نقل الكثير منها الى روسيا او يتم توفيرها للميليشيات التابعة لايران للاضرار بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في الشرق الاوسط".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق اليوم بالتنسيق مع بريطانيا عقوبات على قيادي بارز في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعضو في ميليشيا (الحوثي) المدعومة من إيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها اتخذ إجراءات بالتنسييق مع بريطانيا ضد "نائب قائد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني - فيلق القدس محمد رضا فلاح زاده".
كما قام (أوفاك) بإدراج "إبراهيم النشيري وهو عضو في ميليشيا (الحوثي)" بسبب دوره في "دعم جهود الحوثيين العسكرية".
وأشارت الوزارة إلى أنها فرضت عقوبات بشكل منفصل عن بريطانيا "مالك ومشغل سفينة تستخدم لشحن السلع الإيرانية التي تم بيعها لدعم كل من الحوثيين وفيلق القدس". (النهاية)

أ م م / م م ج




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