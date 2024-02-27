الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على شركتين تسهلان نقل سلع إيرانية بقيمة 100 مليون دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 2 (كونا) -– أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على شركتين مسجلتين في هونغ كونغ وجزر مارشال تعملان على نقل البضائع الإيرانية إلى الصين وتقدر قيمتها ب 100 مليون دولار.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن "العقوبات استهدفت سفينة (كوهانا) التي ترفع علم بنما وتنقل البضائع والاسلحة نيابة عن وزارة الدفاع الايرانية الى الشركات الصينية وتشمل طائرات مسيرة تستخدمها روسيا في الحرب ضد أوكرانيا والميليشيات التابعة لايران في الشرق الاوسط".
وأضاف البيان أن "وزارة الخزانة ستواصل عرقلة الجهود غير المشروعة التي تقوم بها إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومنها تزويد الميليشيات بالأسلحة المستخدمة لمهاجمة القوات الأمريكية ومساعدة روسيا في غزو أوكرانيا".
وأوضحت أن "الكيانات التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية تساعد في إنتاج أنظمة الأسلحة الإيرانية بما في ذلك الطائرات بدون طيار التي يتم نقل الكثير منها الى روسيا او يتم توفيرها للميليشيات التابعة لايران للاضرار بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في الشرق الاوسط".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق اليوم بالتنسيق مع بريطانيا عقوبات على قيادي بارز في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعضو في ميليشيا (الحوثي) المدعومة من إيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها اتخذ إجراءات بالتنسييق مع بريطانيا ضد "نائب قائد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني - فيلق القدس محمد رضا فلاح زاده".
كما قام (أوفاك) بإدراج "إبراهيم النشيري وهو عضو في ميليشيا (الحوثي)" بسبب دوره في "دعم جهود الحوثيين العسكرية".
وأشارت الوزارة إلى أنها فرضت عقوبات بشكل منفصل عن بريطانيا "مالك ومشغل سفينة تستخدم لشحن السلع الإيرانية التي تم بيعها لدعم كل من الحوثيين وفيلق القدس". (النهاية)
أ م م / م م ج
MENAFN27022024000071011013ID1107907449
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