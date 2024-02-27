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مصر تعتمد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون

2/27/2024 2:40:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 27 - 2 (كونا) -- اعتمدت مصر اليوم الثلاثاء الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم.
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة الذي ترؤسه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
وأكد مدبولي أهمية دور المجلس الأعلى للطاقة في متابعة تنفيذ خطة مصر للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42 في المئة بحلول عام 2030 إضافة إلى إصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومنحها الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال الحيوي.
وأضاف أن هذه الإستراتيجية تقوم على التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون مع زيادة طاقات انتاج الهيدروجين ومشتقاته وصولا إلى استخدام الهيدروجين منخفض الكربون في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل وزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة سواء تحت الإنشاء بالفعل أو المستقبلية وذلك بإجمالي قدرات تصل إلى 75ر70 غيغاوات.
من جانبه أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر في هذا الاطار أن من بينها مشروعات تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميغاوات تم التعاقد بالكامل بشأنها وصدرت لها الضمانة الحكومية وتم الاغلاق المالي لها وجار تنفيذها ومنها مشروع شركة "اميا باور النويس" بقدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية و500 ميغاوات طاقة رياح.
واشار شاكر إلى مشروعات بقدرات إجمالية 1800 ميغاوات صدرت لها موافقات مجلس الوزراء والضمانة الحكومية وجار السير في توقيع عقودها منها مشروع شركة "أكوا باور" بقدرة 1100 ميغاوات طاقة رياح.
ولفت إلى أن هناك عروضا لتنفيذ قدرات إضافية بمعدل 1650 ميغاوات لبعض المشروعات الجاري تنفيذها والتي أتمت الاغلاق المالي وصدرت لها موافقة مجلس الوزراء منها مشروع شركة "اميا باور (النويس)" بقدرة 1000 ميغاوات للطاقة الشمسية و500 ميغاوات لطاقة الرياح هذا إلى جانب مشروع تحالف "أوراسكوم – انجي- تويوتا" بقدرة 150 ميغاوات طاقة رياح.
وجاء تشكيل المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سبتمبر 2022 بهدف متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل سنوي وتوحيد الجهود التي تبذلها مصر لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.(النهاية)

ع ف ف / م ع ح ع




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