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الصحة الفلسطينية: حالات وفاة بين الأطفال الرضع نتيجة الجفاف وسوء التغذية شمال غزة

2/27/2024 2:40:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن الوزارة بدأت برصد حالات وفاة بين الأطفال الرضع نتيجة الجفاف وسوء التغذية شمال غزة، حيث توفي رضيعان نتيجة الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان.
وأشار القدرة في بيان اليوم الثلاثاء، على موقع الوزارة إلى أن الجفاف وسوء التغذية سيحصد آلاف الأطفال والسيدات الحوامل في قطاع غزة.
ودعا المؤسسات الدولية إلى إجراء مسح طبي شامل في أماكن الإيواء لرصد وعلاج المصابين بالجفاف وسوء التغذية ومنع الكارثة الإنسانية.
وأضاف بأنه تقع على المؤسسات الأممية مسؤوليات أخلافية ووظيفية لحماية الأطفال والنساء وتوفير كل أسباب النجاة من المجاعة التي تضرب قطاع غزة.
وجدد مطالبة المجتمع الدولي بوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من خلال "الاستهداف والتجويع والأوبئة".
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
27/02/2024 22:23:14

MENAFN27022024000117011021ID1107907447

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