الصحة الفلسطينية: حالات وفاة بين الأطفال الرضع نتيجة الجفاف وسوء التغذية شمال غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن الوزارة بدأت برصد حالات وفاة بين الأطفال الرضع نتيجة الجفاف وسوء التغذية شمال غزة، حيث توفي رضيعان نتيجة الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان.
وأشار القدرة في بيان اليوم الثلاثاء، على موقع الوزارة إلى أن الجفاف وسوء التغذية سيحصد آلاف الأطفال والسيدات الحوامل في قطاع غزة.
ودعا المؤسسات الدولية إلى إجراء مسح طبي شامل في أماكن الإيواء لرصد وعلاج المصابين بالجفاف وسوء التغذية ومنع الكارثة الإنسانية.
وأضاف بأنه تقع على المؤسسات الأممية مسؤوليات أخلافية ووظيفية لحماية الأطفال والنساء وتوفير كل أسباب النجاة من المجاعة التي تضرب قطاع غزة.
وجدد مطالبة المجتمع الدولي بوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من خلال "الاستهداف والتجويع والأوبئة".
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
27/02/2024 22:23:14
MENAFN27022024000117011021ID1107907447
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