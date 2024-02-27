الأردن يُنزل على غزَّة ما يُغيث أهلها في مواجهة حرب التجويع الإسرائيلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- بشرى نيروخ وإيمان المومني- يواصل الأردن جهوده في تخفيف معاناة الأهل في قطاع غزَّة ومساندتهم لمواجهة حرب التَّجويع الإسرائيلية، وقاد جلالة الملك عبد الله الثَّاني اليوم الثلاثاء، عملية إنزال المساعدات من الجو، عبر طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، وحملت منصَّات التَّواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة على هذه الخطوة الكبيرة ليقول طفل غزِّي وبكل عفوية: "لا يفعلها إلا الأردنيون".

واعتبر ناشطون على منصّات التواصل الاجتماعي أنَّ هذه الخطوة هي جزء من جهد كبير يقوم به الأردن على مدار شهور لمساندة أبناء قطاع غزَّة في الصمود على أرضهم في مواجهة حرب وصلت إلى الإبادة الجماعية التي لم يشهد التَّاريخ لها مثيلا.

وقالت الصِّحفية والمتخصصة في الإعلام الجديد، عبير هشام أبو طوق، إنَّ حالة من الفخر شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإنزالات الجوية الإغاثية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي للأهل في غزة، وشهدت هذه المنصَّات ثناء واضحا على الجهود الأردنية بتقديم العون والمساندة والدعم للأشقاء في غزة لافتة إلى أنهم يتعرضون للإبادة الجماعية وحرب تجويع لم يشهد لها التاريخ مثيلا،

وشهدت المنصات، بحسب أبو طوق، تداولا مكثفا للفيديوهات والصور والنصوص التي رافقت توثيق عملية الإنزالات التي تميزت بطابع إنساني بحت، حيث الصور المرسومة من أطفال الأردن بكل براءتهم ودعمهم اللامحدود لأطفال غزة يؤكد فعليا أن الأردن قيادة وحكومة وشعبا سند حقيقي لفلسطين في كل الظروف.

وأكدت أبو طوق أن لوسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا ومؤثرا في استمرار توثيق الأحداث ونقل الصورة للعالم أجمع، وهذا لا يقتصر فقط على نقل مجريات الحرب بل يشمل أيضا توثيق الجوانب المضيئة والتي تؤكد أن الإنسانية تزداد أهميتها في ظل هذه الظروف، مبينة أن تفاعل المنصات الرقمية مع الإنزالات الإغاثية لم يقتصر على الأردنيين فقط، بل شارك في التفاعل أيضا مواطنون عرب سواء ممن يقيمون على أرض الأردن أو خارجها، وقد استذكر جمهور المنصات الرقمية محطات مهمة في تاريخ الأردن بأنه يقف دائما في المقدمة لنصرة القضية الفلسطينية ودعم شعبها.

بدوره، قال الناشط الإعلامي عاصم المعايطة: "لا شك، بأنني أشعر بالفخر الشديد لما رصدته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من ردود فعل حول الإنزال الجوي الذي جاء بمثابة الرد المثالي على أي تشكيك أو شائعات طالت الموقف الأردني".

وأضاف: "ففي الوقت الذي يحاول به البعض الترويج لشائعات تسعى للتقليل من أهمية دور المملكة الأردنية الهاشمية، تأتي توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني كرد نبيل على كل مشكك بالجهود الأردنية تجاه الحدث الإنساني في غزة، ولعل أكثر ما حظي بالتفاعل الايجابي هي الفيديوهات التي رصدت سعادة وفرحة الغريين المحاصرين الذين تلقوا المساعدات الأردنية. هذا الدور الإنساني ليس بجديد على المملكة الأردنية الهاشمية وجلالة الملك وجيشنا العربي المصطفوي".

من جهتها، قالت الإعلامية والخبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي نيفين العياصرة : بصوت عالٍ وبقوة مؤثرة شارك الملك عبدالله الثاني في الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة ليرسم لوحة من الفرح على وجوه أطفالها الذين يعيشون المعاناة والقهر جراء الصراع الدائر في المنطقة.

وأضافت بأنَّ هذا العمل الإنساني ليس بالغريب على بني هاشم الذين ساندوا ودعموا الفلسطينيين بالكلمة والفعل، وما زالوا يتجولون في هذا العالم لتحقيق العدالة والسلام لتعود فلسطين لأهلها.

وشددت على أن ما قام به الملك عبدالله الثاني وهو يشارك بالإنزال الجوي لأهلنا في غزة ليس مجرد لقطة إعلامية، بل هي رسالة قوية تؤكد التزامه الحقيقي ومشاركته الفعالة في البحث عن حل لإيقاف الحرب لتعيش الطفولة بسلام وطمأنينة، وعكست الإنسانية العظيمة لجلالته وقدرته على التواصل المباشر مع الناس وفهم احتياجاتهم الحقيقية.

وتابعت: وتندرج هذه المشاركة الإنسانية في إطار جهود المملكة الأردنية الهاشمية المستمرة لدعم الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم، فقد شهدنا في السنوات الأخيرة عددًا من المبادرات الإنسانية المهمة التي قام بها جلالته، بما في ذلك تقديم المساعدات الطبية والتعليمية والاقتصادية للفلسطينيين ولم تكن هذه المبادرات وليدة اللحظة، إنما هي تضامن يعكس عمق الروابط بين الأردن وفلسطين، ويعزز العلاقات الإنسانية القوية بين الشعبين.

وأضافت أن ما شاهدناه في ملامح أطفال فلسطين ما كان الإ جزءا مما يريد الملك إرساله، ليؤكد أنه بجانبهم ومعهم قلبا وقالبا. ولنتذكر دائمًا أن التضامن الإنساني والتعاون الفعال هما السبيل الوحيد لبناء عالم أفضل، وأن قادة مثل جلالة الملك عبدالله الثاني هم الذين يسلكون هذا السبيل بقوة وإخلاص.

وفي السياق ذاته، قال رئيس بلدية مادبا الكبرى، عارف الرواجي، إن هذه الرسالة الهاشمية مهمة للاحتلال، وتؤكد رفض التهجير القسري للسكان واستمرار إدخال المساعدات الانسانية لغزة.

وأعرب عن فخر الأردنيين بقيادتهم ومليكهم العربي فهذا الموقف الشجاع ليس بغريب على عطاء وجهود ووفاء الهاشميين وحرصهم الأكيد على خدمة الأشقاء في فلسطين وغزة .

أما أخصائي الأطفال الدكتور محمد حميدي فقال:" شكرا لقواتنا على الإنزالات الجوية التي صارت اليوم في القطاع، مهما عملنا، نرى دور الأردن أكبر، شكرا من جديد لكل واحد لبى نداء القطاع".

من جانبه، قال الناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي محمد وديان :"كلنا فخر بتوجيهات جلالة الملك للقوات المسلحة - الجيش العربي لتنفيذ إنزالات جوية إغاثية لأهل غزة، حيث نفخر بأردننا الغالي وبوركت هذه الجهود نُصرةً لأهلنا في غزة العزة".

أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة الشرق الأوسط، الدكتور محمود الرجبي، أشار إلى أن هناك ردود فعل إيجابية في منصات التواصل الاجتماعي حول الإنزال الجوي الأردني بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني، موضحا أن هذه الردود كانت في مجالات عديدة، فهي تتحدث عن الجهود الأردنية الاستثنائية من أجل دعم أهلنا في غزة بإيصال المساعدات إليهم؛ مما يسهم في تقليل آثار الحصار الظالم الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا هناك من أشاد بهذه الجهود، واعتبروا أن ذلك يأتي من المنطلق العروبي الذي أسست عليه الدولة الأردنية، وهو المنطلق الذي يعبّر عن وحدة الدم بين الأمة العربية بمختلف أقطارها، في الوقت الذي أشار فيه آخرون إلى أن طبيعة المجتمع الأردني تفرض عليه دائما أن يتفاعل ويتعاطف مع قضايا أمته.

وبين أن ما يجري عبر صفحات التواصل الاجتماعي يأتي في سياق التفاعل الدائم مع القضية الفلسطينية من قبل الأردن على مستوى جلالة الملك وجلالة الملكةرانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وأيضا من خلال الحكومة والشعب الأردني الذي يعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضيته المركزية التي لا ينفك عنها أبدا.

ومن خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي فإن هناك إشادة كبيرة جدا، لدرجة أن أهلنا في غزة يصفون الأمر بأنه "إغاثة من السماء"، بمعنى أنهم ينظرون إلى الجو، لتلقي هذه الإغاثة الأخوية لتساهم في تخفيف معاناتهم.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي إن مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني تأتي تأكيداً على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة.

وأقلعت من العاصمة عمان 6 طائرات من نوع C130 منها 3 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أخرى (إماراتية ومصرية وفرنسية)، كجزء من عملية المساعدات الإنسانية الهادفة إلى التخفيف عن أهالي القطاع، ضمن جهد دولي بمشاركة دول شقيقة وصديقة.

وكان جلالة القائد الأعلى تابع بشكل مباشر مراحل تجهيز وتحميل الطائرات قبيل إقلاعها من قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية.

واستهدفت هذه الإنزالات إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر من خلال إسقاطها على ساحل قطاع غزة، في عملية تمت بدون أجهزة توجيه للمظلات، واضطرار الطائرات للتحليق على ارتفاعات منخفضة.

وتحتوي المساعدات التي جرى إنزالها على مواد إغاثية وغذائية ومن ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، للتخفيف من معاناة الأهل في غزة جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة.

وتم تخصيص إحدى الطائرات للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة، والذي يعاني من نقص حاد في المواد الأساسية، إذ جرى إمداده بالمواد الإغاثية والطبية والمستلزمات الصحية والوقود.

وتأتي هذه الإنزالات في إطار الدعم الدولي لدور الأردن المتواصل في توحيد الجهود لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة سواءً أكانت جواً أم براً، والذي يتطلب فتحاً للمعابر والمنافذ البرية لتكثيف عمليات إدخال المساعدات بشكل كاف ودائم.

--(بترا)

ا م/ب ن/ب ص /أز/ ه ح

27/02/2024 22:21:43