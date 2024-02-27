اليرموك تنظم ورشة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي في التربية الرياضية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 27 شباط (بترا)- نظمت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة اليرموك، بالتعاون مع الاتحاد العربي لرواد الرياضة، اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية حول استخدام التقنيات والذكاء الاصطناعي في مجال التربية الرياضية.

وقال نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية، الدكتور موسى ربابعة، إن الرياضة لم تعد مجرد ممارسة لأنشطة بدنية، وإنما هي تربية كاملة للفرد من مختلف النواحي الاجتماعية والثقافية والصحية، إضافة إلى حضورها وتأثيرها الاقتصادي الاستثماري والتنموي، مؤكدا أن الورشة ستساهم إلى اكتساب الطلبة مهارات حديثة تُضاف إلى مخزونهم العلمي.

ولفت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجوانب الرياضية حاضر، من خلال تحليل الأداء الرياضي والتدريب الرياضي والبث والتسويق وغيرها من الاستخدامات المتصلة بعالم الرياضة.

في السياق ذاته، أكد رئيس الاتحاد العربي لرواد الرياضة الدكتور محمد الرويشد اعتزاز الاتحاد العربي لرواد الرياضة، بهذه الشراكة والتعاون مع واحدة من الكليات العلمية المتخصصة في علوم الرياضة والتربية البدنية العربية، مؤكدا أهمية مثل هذه الشراكات.

من جهته، أكد عميد الكلية الدكتور محمد خلف ذيابات، أن التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية والتغيرات المتلاحقة والمتسارعة التي يشهدها عصرنا الحاليّ أحدثت نقله نوعية شملت كافة الأنظمة والمجالات بما فيها المجالات الرياضية على المستويين الأكاديمي والتطبيقي، وعليه فقد تأثرت صناعة الرياضة كباقي الصناعات بالتكنولوجيا وبتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي بات اليوم حاضرا في أهم المسابقات الرياضية العالمية، من كأس العالم والألعاب الأولمبية وغيرها، كما وباتت أهم القرارات التي ترجح نتيجة مباراة أو أي منافسة عالمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتتويج الأبطال.

وتتضمن الورشة، التي ستعقد على مدار 3 أيام، مواضيع متعددة فيما يخص الذكاء الاصطناعي في مجال الرياضة، كالتقنيات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي.

--(بترا)

ا.ح/أز/ هـ ح

27/02/2024 22:05:12