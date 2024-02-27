اليرموك تنظم ورشة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي في التربية الرياضية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 27 شباط (بترا)- نظمت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة اليرموك، بالتعاون مع الاتحاد العربي لرواد الرياضة، اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية حول استخدام التقنيات والذكاء الاصطناعي في مجال التربية الرياضية.
وقال نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية، الدكتور موسى ربابعة، إن الرياضة لم تعد مجرد ممارسة لأنشطة بدنية، وإنما هي تربية كاملة للفرد من مختلف النواحي الاجتماعية والثقافية والصحية، إضافة إلى حضورها وتأثيرها الاقتصادي الاستثماري والتنموي، مؤكدا أن الورشة ستساهم إلى اكتساب الطلبة مهارات حديثة تُضاف إلى مخزونهم العلمي.
ولفت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجوانب الرياضية حاضر، من خلال تحليل الأداء الرياضي والتدريب الرياضي والبث والتسويق وغيرها من الاستخدامات المتصلة بعالم الرياضة.
في السياق ذاته، أكد رئيس الاتحاد العربي لرواد الرياضة الدكتور محمد الرويشد اعتزاز الاتحاد العربي لرواد الرياضة، بهذه الشراكة والتعاون مع واحدة من الكليات العلمية المتخصصة في علوم الرياضة والتربية البدنية العربية، مؤكدا أهمية مثل هذه الشراكات.
من جهته، أكد عميد الكلية الدكتور محمد خلف ذيابات، أن التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية والتغيرات المتلاحقة والمتسارعة التي يشهدها عصرنا الحاليّ أحدثت نقله نوعية شملت كافة الأنظمة والمجالات بما فيها المجالات الرياضية على المستويين الأكاديمي والتطبيقي، وعليه فقد تأثرت صناعة الرياضة كباقي الصناعات بالتكنولوجيا وبتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي بات اليوم حاضرا في أهم المسابقات الرياضية العالمية، من كأس العالم والألعاب الأولمبية وغيرها، كما وباتت أهم القرارات التي ترجح نتيجة مباراة أو أي منافسة عالمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتتويج الأبطال.
وتتضمن الورشة، التي ستعقد على مدار 3 أيام، مواضيع متعددة فيما يخص الذكاء الاصطناعي في مجال الرياضة، كالتقنيات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي.
--(بترا)
ا.ح/أز/ هـ ح
27/02/2024 22:05:12
MENAFN27022024000117011021ID1107907445
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